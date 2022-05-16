نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرد البرص أو الوزغ من المنزل نهائيا بطريقة فعالة ومجربة بدون لمسه في المقال التالي
مع دخول الصيف يعاني العديد من الناس خاصة الذين يسكنون في أماكن قريبة من الصحراء أو شديدة الحرارة من اقتراب أنواع عديدة من الحشرات والزواحف، ويحاول أصحاب هذه المنازل البحث عن طرق آمنة للتخلص منهم.
طرد البرص بالشيح
يعد من النباتات التي لا يسمع عنها العديدين لكنها من المكونات المستخدمة قديمًا في التخلص من الزواحف والحشرات.
طرد البرص باللبن
البن معروف عنه رائحته القوية والنفاذة لذلك العديد من ربات البيوت يستعملون القهوة من أجل طرد الحشرات والزواحف.
طرق طرد البرص
- وضع الثوم كما هو بعد قطعه إلى نصفين يساعد في نشر رائحته مما يؤدي إلى طرد الحشرات والزواحف.
- باستخدام زيت السيارات ودهنه في المداخل والمخارج.
- يباع في العديد من المحال التجارية أنواع من الألواح المليئة بالغراء والتي يمكن اصطياد الحشرات والزواحف من خلالها.
نصائح للحذر من الحشرات والزواحف
مجموعة من النصائح والإرشادات التي تساعد على حماية المنزل من الحشرات، وهذه النصائح هي:
- بصفة دورية البحث عن مداخل ومخارج البيت وإن كان تم عمل أماكن جديدة.
- وضع قطع قماش مليئة بأحد الطرق الخاصة بطردهم في تلك المداخل والمخارج.
- استعمال زيت السيارات كما وضحنا سابقًا.
- ضرر الزواحف والحشرات في المنزل
- كما استعرضنا طرق التخلص من الحشرات والزواحف سنحاول الآن تعريفكم على أضرار تواجدها بجانبكم أو في المناطق المحيطة بكم فقربها له العديد من الأضرار، وهذه الأضرار هي:
- عند ملامسة ولو بطريق الخطأ فضلات الحشرات والزواحف قد يصاب الإنسان بأمراض عديدة.
- تثير الاشمئزاز والكره في المنزل وتجعل أهله يهربون منه.
- كما أنه نجد أنها تساعد في نقل الأمراض والعدوى من مكان إلى آخر.
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