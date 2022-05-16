طرد البرص أو الوزغ من المنزل نهائيا بطريقة فعالة ومجربة بدون لمسه

مع دخول الصيف يعاني العديد من الناس خاصة الذين يسكنون في أماكن قريبة من الصحراء أو شديدة الحرارة من اقتراب أنواع عديدة من الحشرات والزواحف، ويحاول أصحاب هذه المنازل البحث عن طرق آمنة للتخلص منهم.

طرد البرص بالشيح

يعد من النباتات التي لا يسمع عنها العديدين لكنها من المكونات المستخدمة قديمًا في التخلص من الزواحف والحشرات.

طرد البرص باللبن

البن معروف عنه رائحته القوية والنفاذة لذلك العديد من ربات البيوت يستعملون القهوة من أجل طرد الحشرات والزواحف.

طرق طرد البرص

وضع الثوم كما هو بعد قطعه إلى نصفين يساعد في نشر رائحته مما يؤدي إلى طرد الحشرات والزواحف.

باستخدام زيت السيارات ودهنه في المداخل والمخارج.

يباع في العديد من المحال التجارية أنواع من الألواح المليئة بالغراء والتي يمكن اصطياد الحشرات والزواحف من خلالها.

نصائح للحذر من الحشرات والزواحف

مجموعة من النصائح والإرشادات التي تساعد على حماية المنزل من الحشرات، وهذه النصائح هي: