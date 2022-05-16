لن تتوقعي وضع كوب خل في غسالة الملابس وشاهدي ماذا يحدث لن تتركيه بعد اليوم

العديد من مهندسي الصيانة ينصحون دائماً بضرورة الحفاظ على غسالات الملابس، وذلك بأكثر من طريقة؛ لأنها تعمل كل يوم تقريباً ولعدد ساعات طويلة لذلك وجب علينا اتباع سياسة معينة لتوفير الحماية والصيانة اللازمة لها.

فوائد الخل كمركب كيميائي

مركب يعرف بحمض ألخليك، وهو كيميائي عضوي له فوائد كبيرة، منها:

يستخدم لقتل البكتريا.

يعتبر من المطهرات الطبيعية بالمنزل.

يساعد على الوقاية من الأمراض، بل وتخفيف حدة الإصابة بها .

فوائد الخل عند وضعه بالغسالة

هذه الوصفة مطلوبة للغسالات، وليست مخاطرة ولا تجربة، فيجب أن تضعيه في الغسالة للنتائج التالية:

ينظف الوعاء الداخلي للغسالة ويزيل الصدأ والترسبات.

يزيل كل العوالق في التوصيلات الخارجية والتي قد تتسبب في الانسداد.

يعقم وينظف الغسيل ذاته؛ حيث يتغلغل داخل الأنسجة ويقوم بإزالة الأوساخ.

طريقة عمل دورة الخل داخل الغسالة أوتوماتيكي

لتفعليها قومي بما يلي:

ضعي فنجان صغير من الخل في الدرج المخصص للمنظفات.

شغلي دورة كاملة للغسالة.

لا تتعجلي، ودعي الغسلة تكتمل ليقوم الخل بعمله في تنظيف كل الترسبات والعوالق داخل الغسالة.

فوائد وضع الخل بالغسالة

يساعد الخل في تخليصك من الروائح الكريهة، يمكنك التخلص من روائح الغسالة وغيرها من الأدوات، حيث:

يعمل على التخلص من الروائح المنفرة عمومًا.

ينظف القماش، كما يزيل التصبغات من الغسالة.

يطهر للغسالة، ويخلص الملابس من الجراثيم والبكتيريا.

إن كانت لديك في غسالتك مشكلة انسداد يمكنك وضع بيكربونات الصوديوم مع الخل والماء، وستحصلي على نتيجة ممتازة.

الخل ليس منظف للغسالات فقط، بل يمكن استخدامه لتنظيف أجهزة أخرى مختلفة، ويمكن بواسطته استعادة أدواتك وكأنها جديدة بفضل قدرته على إزالة البقع ورفع الكفاءة لذلك لا تتخلي عنه بعد اليوم.

كما يعتبر الخل فعالًا في تنظيف الأجهزة المصنعة من الفولاذ المقاوم للصدأ من الداخل والخارج ، ليس عليك سوى مزج أجزاء متساوية من الخل والماء في زجاجة، ثم رش الأجهزة بها.

الخل وإزالة الأوساخ العالقة

يساعد الخل في إزالة الأوساخ العالقة على الأسطح، من الأمثلة عليها: