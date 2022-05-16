نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات مذهلة على الثلاجات والغسالات والشاشات والأفران ضمن عروض اكسترا الكبرى في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات مذهلة على الثلاجات والغسالات والشاشات والأفران ضمن عروض اكسترا الكبرى، يتوفر ميديا فرن كهربائي جداري 60 سم استيل، بسعر 1249 ريال بدلا من 1599 ريال خصم 22%، مع إمكانية تقسيط المبلغ الي 60 ريال شهريا مع هدية بقيمة 250 ريال، يتوفر جورنيا فرن كهرباء بيلت إن سعة 7 لتر ستانلس ستيل، بسعر 2699 ريال بدلا من 3999 ريال خصم 33%، مع إمكانية تقسيط المبلغ الي 129 ريال شهريا مع هدية بقيمة 250 ريال ضمن عروض اكسترا الكبرى حتى نهاية شهر مايو.

تخفيضات اكسترا المذهلة نصف الثمن

يتوفر هومز تلفزيون 65 بوصة سمارت تي في 3 مداخل HDMI و 2 مدخل USB، ضمن عروض الشاشات اكسترا الكبرى بسعر 2199 ريال بدلا من 3599 ريال خصم 39% مع إمكانية تقسيط المبلغ الي 106 ريال شهريا، يتوفر ضمن خصومات اكسترا الكبرى نصف الثمن حتى نهاية شهر مايو توشيبا تليفزيون 50 بوصة سمارت تي في فائق الوضوح بسعر 1799 ريال بدلا من 3499 ريال خصم 49%، مع إمكانية تقسيط المبلغ الي 86 ريال شهري.

عروض الثلاجات اكسترا السعودية

تتوفر هاير ثلاجة 10.2 قدم مع ارفف زجاج متحركة و بخار باللون الأبيض بسعر 1799 ريال بدلا من 2799 ريال خصم 36%، ضمن عروض الثلاجات اكسترا الكبرى مع إمكانية تقسيط المبلغ الي 86 ريال شهريا مع هدية بقيمة 250 ريال، تتوفر ضمن عروض اكسترا الكبرى حتى نهاية شهر مايو هاير ثلاجة 14.9 قدم تبريد بخار باللون الأبيض بسعر 2299 ريال بدلا من 3699 ريال خصم 38%، مع إمكانية تقسيط المبلغ الي 110 ريال شهريا مع هدية بقيمة 250 ريال.

تخفيضات الشاشات اكسترا الكبرى

يتوفر هومز تلفزيون 43 بوصة سمارت تي في 3 مداخل HDMI و 2 مدخل USB بسعر 1099 ريال بدلا من 1699 ريال خصم 36%، ضمن عروض الشاشات اكسترا الكبرى مع إمكانية تقسيط المبلغ الي 53 ريال شهريا، يتوفر ضمن عروض شهر مايو اكسترا الكبرى اريستون فرن كهربائي بلت إن ثماني وظائف سعة 89 لتر 90 سم ستانلس ستيل، بسعر 4349 ريال بدلا من 5299 ريال خصم 18%، مع إمكانية تقسيط المبلغ الي 208 ريال شهريا مع هدية بقيمة 250 ريال.

عروض الغسالات اكسترا الكبرى

تتوفر ال جي غسالة مع إمكانية التعبئة من الامام سعة 8 كيلو مع واي فاي باللون الأبيض بسعر 2499 ريال بدلا من 3799 ريال خصم 35%، ضمن عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى مع إمكانية تقسيط المبلغ الي 120 ريال شهريا مع هدية بقيمة 250 ريال، تتوفر داير غسالة 2 حوض سعة 10 كيلو باللون الأبيض بسعر 1099 ريال بدلا من 1599 ريال خصم 32%، مع إمكانية تقسيط المبلغ الي 53 ريال شهريا مع هدية بقيمة 250 ريال ضمن عروض اكسترا الكبرى حتى نهاية شهر مايو.