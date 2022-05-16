شوف عروض بنده الأسبوعية عروض بنده الحصرية لا تنتهى خصم 40% اغتنم الفرصة وتسوق الآن

عروض بنده الأسبوعية، هايبر بنده يكون من ضمن أكبر الأسواق الشهيرة التي تتواجد في المملكة العربية السعودية، حيث أن هذا السوق يعد من أهم الأسواق الكبيرة التي تقوم بخدمة الكثير من الزبائن والأشخاص المقيمين بالمملكة العربية السعودية إلى أن تم وصول عددهم حوالي مائة مليون وستون زبون بمجال التجزئة، وأيضًا فإن الهايبر لديه سجل تجاري يرجع إلى عام 1978.

عروض بنده الأسبوعية خصومات وتخفيضات تصل إلي 60% لفترة محدودة

عروض بنده الأسبوعية

يتوافر في سوق بنده أكبر العروض القوية التي يقوم الهايبر بتقديمها، كما أن السوق يكون من ضمن الأسواق المتخصصة في قطاع التجزئة، فهو من الأسواق التي لديها أقوى المجموعات الكبيرة معها الاعمال الرائعة التي تتواجد بين كل متجر وشركة في المملكة العربية السعودية، وهذا لكي يتم بناء وتشييد شركة قوية وكبيرة وناجحة في كل أنحاء المملكة العربية السعودية، وهذا فإن السوق لديه عدة مجموعات قد مهدت طريقها لتشييد وبناء تصورات إيجابية متعددة.

عروض بنده السعودية

اهم واقوى العروض المتاحة لهذا الأسبوع من بنده

خصومات بنده الشهرية الجبن فيتا نوعها دومتي مقدار كيلو جرام سعرها يكون 17.95 بدلًا من 22.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده اليوم الجبن الأبيض بالملح الخفيف نوعها الطيب سعرها يكون 29.95 بدلًا من 39.95 ريال سعودي. تنزيلات بنده اليومية السميد الناعم مقدار كيلو جرام يكون بسعر 6.95 بدلًا من 10.95 ريال سعودي.

خصومات بنده الأسبوعية

تنزيلات بنده الشهرية كرواسون بالجبن عدد 5 قطع مقدار 65 جرام يكون بسعر 10 بدلًا من 13.95 ريال سعودي. تخفيضات بنده الأسبوعية 300 جرام من الشابورة نوعها الخليج تكون بسعر 5 بدلًا من 8.25 ريال سعودي. عروض بنده الشهرية 225 جرام من كوكيز براونيز بالشوكولاتة سعرها يكون 29.95 بدلًا من 49.95 ريال سعودي. خصومات بنده اليوم 32 قطعة من الجبن المثلثات نوعها البقرة الضاحكة مقدار 480 جرام تكون بسعر 13.95 بدلًا من 17.95 ريال سعودي.

تخفيضات بنده الشهرية