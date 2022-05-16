شوف بخصم مميز أقوى عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية Lulu offers

نقدم لحضراتكم اليوم أقوى عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية على أسعار الكثير من السلع من المنتجات المحلية والمستوردة بأعلى جودة وأقل سعر، حيث تتوفر كثير منها بكافة أقسام الماركت الذي تنتشر فروعه بكافة أرجاء مدن الدول العربية، وسوف نوفيكم من خلال هذه المقالة أقوى الخصومات الحصرية المميزة عبر موقع ثقفني، وإليكم التفاصيل:

عروض لولو هايبر ماركت Lulu hyper market في السعودية

تتوفر كثير من الخصومات الحصرية المميزة عبر موقع ثقفني على أسعار: علبة الستانليس ستيل من شيفلاين، وخصومات أخرى منهم على أسعار رابيت المبشورة اليدوية بأربع جوانب متنوعة المبشرة المميزة، وخصم آخر منهم على سعر مجموعة لمبات الليد ال3 قطع من فيليبس 13 واط، وتنزيلات أخرى منهم على أسعار طقم أدوات المطبخ النايلون من برستيج مجموعة 5 قطع، وتخفيضات أخرى منهم على أسعار طاوة الرخام الأسود من لولو.

خصومات خاصة بأسعار مميزة من لولو ماركت في السعودية

تتوفر أيضاً داخل فروع لولو هايبر ماركت عدة خصومات خاصة بأسعار متميزة على أسعار: رينو صندوق التخزين 35 لتر، وعرض آخر منهم على سعر المقلاة الشرقية باللون الأسود رخام من لولو، وعروض أخرى منهم على أسعار مقلاة الكريب الغير لاصقة من شيفلاين 26 سم، وخصم آخر منهم على سعر قدر الستانليس ستيل من شيفلاين 16 سم.

لولو عروض السعودية حتى نفاذ الكميات Lulu offers

تتوفر كثير من العروض المميزة الأخرى على أسعار قطع مختارة من منتجات مميزة، وتشمل: خصم حصري على سعر علب تخزين الطعام المتنوعة من كوماكس، وتنزيل آخر منهم على سعر طقم أكواب الزجاج من أندورا المكون من 6قطع، وخصومات أخرى منهم على أسعار مجموعة الست قطع من طقم علب التخزين من بايونيير، وغيرهم من خصومات على أسعار ابريق الماء البلاستيك من جايبت، بالإضافة إلى الخصم المميز منهم على سعر لمبة الإضاءة متعددة الإستعمالات من امبكس، واندورا طقم الاكواب الست قطع، وبايونير زجاجة الشرب، كما بالفروع تخفيضات أخرى على أسعار الزجاجة المعزولة من تشيللو، وخصم آخر منهم على سعر طقم زجاجات الثلاجة.