شوف أقوى مهرجان لولو هايبر على السلع الغذائية بعروض لن تجد لها مثيل لا تفوتها LULU

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متاجر لولو هايبر الشهيرة والمتميزة توفر لجميع عملائها فرصة مذهلة بتخفيضات كبرى على مئات الأصناف والمنتجات بأسعار تبدأ من عشرة وخمسة عشر وعشرون ريال سعودي. حيث أنه متوفر في مجلة لولو التي سوف نعرض لكم من خلالها أفضل والمنتجات والأجهزة المختلفة التي تبدأ أسعارها من عشرة ريال. ومن هذه الأصناف نقدم لكم أسعار اللحوم والأسماك وكذلك الأرز والزيت والفواكه كالتفاح والعنب والخضروات بأنواعها المختلفة وغيرها الكثير لا تفوت العرض. أقوى مهرجان لولو هايبر على السلع الغذائية LULU اشتري دجاج مجمد دو، للكيلو متوفر بسعر 15 ريال سعودي.

بصل سعودي متوسط، متوفر أكياس بسعر 10 ريال بدلاً من 26.25 ريال، ووفر 16.25 ريال سعودي.

متوفر مسحوق جنتو غسيل، للحبة بوزن 2.5 كيلو، للحبة بسعر 15 ريال بدلاً من 42.50 ريال، ووفر 27.50 ريال سعودي. عروض ال 10 وال 15 وال 20 ريال من لولو هايبر على الخضراوات والفواكه متوفر عنب أبيض سعودي، 2 عبوة بسعر 10 ريال بدلاً من 14.50 ريال سعودي، ووفر 4.50 ريال.

ثوم صغير من الصين، 4 عبوة بسعر 10 ريال بدلاً من 17 ريال، ووفر 7 ريال.

بطاطس سعودي صندوق فلين 2 صندوق، بسعر 10 ريال بدلاً من 19.50 ريال سعودي. احصل على خصم 10.50 ريال على جوز عين الجمل غير مقشر إيطاليا، للسلة تقريباً بوزن 500 جم، بسعر 15 ريال بدلاً من 25.50 ريال سعودي. عمر شويل - جدة أقوى مهرجان لولو هايبر على السلع الغذائية بعروض لن تجد لها مثيل لا تفوتها LULU - ثقفني

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