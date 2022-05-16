شوف مهرجان عروض لولو هايبر ماركت للأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية في عروض الموسم

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عروض لولو هايبر ماركت تقدم أوفر العروض والتخفيضات في مهرجان عروض الموسم ب 10 و 15 و 20 ريال سعودي، وذلك على مجموعة هائلة من المنتجات المتنوعة من أهمها عروض السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية، بالإضافة إلى عروض الأربع أيام على الأسماك والخضروات والفواكه، هذا بالإضافة إلى أقوى العروض على الأدوات المنزلية التي لا غنى عنها في كل بيت لمساعدة ربات البيوت في أداء روتينهم اليومي براحة واستمتاع مع هذه الأدوات الجيدة والتي توفرها بأفضل الأسعار وأجود الخامات، ومن خلال موقع ثقفني نقدم لكم في هذا المقال أفضل عروض قسم الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية. أقوى عروض لولو هايبر ماركت للأدوات المنزلية: عرض هوم لوح تقطيع مع سكنتين بسعر 15 ريال سعودي بدلاً من 24 ريال.

هوم وعاء حساء مع ملعقة بسعر 15 ريال سعودي بدلاً من 26 ريال.

شيفلاين طقم معالق مطبخ خشبية مجموعة مكونة من خمس قطع بسعر 10 ريال سعودي بدلاً من 24 ريال.

وأقوى العروض على وعاء حافظ للحرارة من شيفلاين بلاستيك سعة 200 مل مع غطاء بسعر 15 ريال سعودي بدلاً من 30 ريال. قدر ستانلس ستيل من شيفلاين مقاس 16 سم بسعر 15 ريال سعودي بدلاً من 20 ريال.

مقلاة كريب من شيفلاين غير لاصقة مقاس 26 سم بسعر 30 ريال سعودي بدلاً من 49 ريال.

لولو مقلاة شرقية رخام سوداء مقاس 24 سم بسعر 30 ريال سعودي بدلاً من 49 ريال.

وعرض قوي على طاوة رخام سوداء من لولو مقاس 28 سم بسعر 25 ريال سعودي بدلاً من 54 ريال. جابيت طقم زجاجات ثلاجة مجموعة مكونة من 6 قطع بسعر 10 ريال سعودي بدلاً من 24 ريال.

تشيلو زجاجة معزولة سعة 700 مل متنوعة بسعر 20 ريال سعودي بدلاً من 25 ريال.

مونتن كوب سيرميك مع غطاء متنوع بسعر 10 ريال سعودي بدلاً من 15 ريال.

عرض قوي على امبكس لمبه إضاءة متعددة الاستخدامات بسعر 30 ريال سعودي بدلاً من 49 ريال. عروض الأجهزة والأدوات الكهربائية المتنوعة: عرض قوي على سوار يد ذكي من يونيفرسال بسعر 25 ريال سعودي بدلاً من 59 ريال.

أيكون صانع الدونات / الساندوتش بسعر 30 ريال سعودي بدلاً من 65 ريال.

كاوية جافة من يونيفرسال بسعر 30 ريال سعودي بدلاً من 44 ريال. مصباح ليد من امبكس بسعر 20 ريال سعودي بدلاً من 23 ريال.

امبكس مجفف شعر بسعر 20 ريال سعودي بدلاً من 29 ريال.

غلاية كهربائية سعة 1.5 لتر من امبكس بسعر 30 ريال سعودي بدلاً من 45 ريال.

مضرب يدوي كهربائي بسعر 30 ريال سعودي بدلاً من 49 ريال.

مرطب جو صغير بسعر 30 ريال سعودي بدلاً من 49 ريال.

مطحنة قهوة بسعر 30 ريال سعودي بدلاً من 49 ريال.

موقد كهربائي فرد بسعر 25 ريال سعودي بدلاً من 39 ريال. عمر شويل - جدة مهرجان عروض لولو هايبر ماركت للأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية في عروض الموسم - ثقفني

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