شوف تعرف على أقوى عروض الشاشات السمارت وأسعارها في السعودية

بحث الكثير من الأشخاص عن أقوى عروض الشاشات السمارت وأسعارها في السعودية، ونجد أن هناك العديد من المتاجر التي تقوم بعمل العروض والخصومات على أنواع الشاشات المختلفة، وذلك نظرا لارتفاع أسعار الشاشات في المملكة العربية السعودية حيث تمتاز بالجودة والممتازة والمواصفات المتعددة، كما أن هناك ما يزيد عن أكثر من خمسة أنواع شهيرة في المملكة العربية السعودية يزيد عنها البحث لكفاءتها المنشودة وسوف نوضح في هذا المقال أهم العروض والأسعار الخاصة بها.

عروض بنده على الشاشات في السعودية

يعتبر هايبر بنده من أهم متاجر الشاشات في المملكة العربية السعودية ويوفر أفضل العروض والخصومات كما نجده يحتوي على أنواع مختلفة وماركات ذات مساحات مميزة، حيث يحتوي هايبر بنده على شاشة سمارت ماركة دورا 50 بوصة بسعر 1199 ريال، كما يوجد شاشات itc بأسعار تتراوح من 1000 ريال إلى 2573 ريال على حسب المساحة والتقنية، ونجد أيضا هايبر بنده يوفر أنواع شاشات full hd بمساحات كبيرة تصل إلى 70 بوصة وبأسعار لا مثيل لها حيث يهتم بالعملاء ويسعى لتوفير أفضل العروض لهم التي قد تصل في بعض الأحيان إلى 30% خصم على مختلف الأنواع.

أقوى عروض المنيع على الشاشات السمارت في السعودية

تعتبر شركة المنيع من أشهر شركات بيع الشاشات في المملكة العربية السعودية وتقدم أفضل عروض وأسعار على مختلف أنواع الشاشات التي يبحث عنها العملاء، حيث نجد شركة المنيع توفر شاشات من النوع سوني، سامسونج، دانسات، إل جي بأسعار لا مثيل لها تبدأ من 600 ريال وحتى 4000 ريال سعودي.

أسعار الشاشات السمارت في السعودية

تتعدد أنواع الشاشات في السعودية وتختلف الأسعار على حسب المساحة والجودة وتتمثل أسعار أهم أنواع الشاشات فيما يلي: