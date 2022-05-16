كنز أغلي من الذهب.. إياك أن ترمي زيت القلي المستعمل بعد اليوم له فوائد واستخدمات مذهلة

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إعادة تدوير الأشياء المستعملة من أهم المشاريع المستحدثة هذه في الأيام، حدثينا اليوم عن إعادة تدوير الزيت القلي المستعمل، حيث ينتج كل بيت كمية من الزيت المستخدم من قبل نتيجة قلي البطاطس أو البانية، أو الفراخ، لأن الزيت لا يفضل استخدامه أكثر من مرة، وكانت ربة المنزل تقوم بالتخلص منه وإلقائه في سلة المهملات، أو في حوض المواعين، ولكن من الآن نحن سوف نشرح لكم طريقة إعادة تدوير الزيت القلي، كل ما يجب عليكِ فعله هو متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.
مكونات وصفة استخدام الزيت القلي مرة أخرى في شئ لم تتوقعه
أكدت الكثير من الدراسات أن الزيت يفضل القلي فيه أكثر من مرتين، لأنه لو قمنا باستخدامة أكثر من مرة سوف يصبح مهدرج وبتالي لا يكون صحي، وينتج عنه الكثير من الأمراض الكبيرة والخطيرة، والآن سوف نقدم لكم استخدامات الزيت المستعمل، مع العلم أننا نستطيع تحضير صابون يستخدم في غسيل جميع الأواني، وله نتيجة فعالة في تلميعها، وتتلخص المكونات في:
- لتر ونصف من الزيت المستعمل من قبل.
- كيس صغير الحجم من سائل غسيل الصحون.
- كوب إلا ربع من عصير الليمون.
- لتر ونصف من الماء.
- كيس متوسط الحجم هيدروكسيد الصوديوم.
- ملعقة من كيس البوتاسيوم.
- كوب إلا ربع من الدقيق.
طريقة تحضير صابون المواعين باستخدام الزيت المستعمل
يجب اتباع الخطوات القادمة لكي تنجح طريقة تحضير الصابون في البيت بكل سهولة، وهذه العلمية توفر لكم الكثير من المال لشراء صابون المواعين المدهش:
- في البداية يجب تصفية الزيت، لكي نتخلص من بقايا الطعام الموجودة فيه.
- يجب وضع الماء في وعاء على النار، ونتركها حتى تمام الغليان.
- نضع هيدروكسيد الصوديوم مع البوتاسيوم في وعاء أخر.
- نضع الماء المغلي عليهم، ثم نقوم بالتقليب حتى ذوبان المكونات.
- يجب وضع باقي المكونات، ونستمر في التقليب حتى نحصل على قوام كريمي.
- يجب وضع الخليط في وعاء خشبي.
- نتركه لمدة يوم واحد حتى تتماسك مع بعضهما البعض.
- يجب تقطيعها بالحجم الذي تريده.
- يجب مراعاة الحذر عند تحضير الصابون.
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