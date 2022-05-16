نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف جديد في جديد… عروض بيم الاسبوعيه ما بتخلصش في كافة فروعها الحق عرض الاسبوع في المقال التالي

جديد في جديد… عروض بيم الأسبوعية ما بتخلصش في كافة فروعها تهتم ربات البيوت بالعروض التي تكون في الأسواق يوميًا لشراء كل ما يريدونه في المنزل، ولكن يفضلون اختيار وقت العروض على بعض السلع، خاصة بعد ارتفاع الأسعار الذي حدث لجميع المنتجات خلال الفترة الماضية، ومع البحث وجدنا أن سلسلة بيم توفر أفضل خصومات على أدوات المطبخ وبعض السلع التي تحتاجها ربات البيوت بكثرة بالمنزل، وسوف نعرض عليكم في هذا المقال عروض بيم التي بدأت يوم الجمعة الماضية وستستمر حتى نفاذ الكمية تابعوا معنا أقوى العروض. أقوى عروض بيم اليوم على الأجهزة الكهربية والمنتجات المنزلية مروحه استاند برفكس تانجو، تكون مواصفاتها كالآتي: ثلاث سرعات لاندفاع الهواء، سبعة ريشة لتوزيع الهواء 90 درجة، كما تكون 17 بوصة، ويتوفر معها ضمان خمس سنوات، أما سعرها فهو 799,95 جنيه.

مروحه ستاند كاسيونى، مواصفاتها: خمسة ريش، موتور من النحاس، ضمان سنه، 60 واط، سعرها 499.00 جنيه.

فرن كهربائي سيزارو، ومواصفاته: مفتاح لضبط الحرارة، ثلاث مستويات لتسوية الطعام، 36 لتر، ضمان سنه، السعر 699 جنيه.

كبة ميدياتك لفرم اللحوم والخضروات، وتكون مواصفاتها: سعة لتر ونصف، ثلاث أسلحة مصنوعة من الستانلس ستيل ضد الصدأ، 700 واط، ضمان عامين، سعرها 399.95 جنيه.

عروض على بعض البلاستيك الخاص بالزرع

شاليه زرع كبيرة الحجم 30 سم 42.95 جنيها.

كما يوجد شاليه زرع متوسطة الحجم 25 سم 27.95 جنيهًا مصريًا.

شاليه زرع صغيرة الحجم 22 سم، 24.95 جنيه. خصومات على السلع الغذائية اليوم من بيم خمس اكياس مكرونه فيرت (فرن اسباجتى خواتم مرمريه شعريه) بسعر 11.95 جنيهًا، ويكون وزن الخمس أكياس كيلو.

أرز مصري حبوبة عريض الحبة خمسه كيلو بسعر 64.95 جنيه مصري.

صلصة طماطم (ادد مى) ثلاثة كيلو بتركيز 49.95 جنيه.

زيت هلا عبوة 2.25 لتر دوار الشمس، بسعر 70 جنيهًا.

علبه تونه السراج 16.95 جنيه مصري. عروض بيم على بعض المنظفات والمنتجات منظف اطباق ومزيل الدهون ديستو ستة كيلو بسعر 49.59 جنيه.

فول مدمس بالخلطة بـ7 جنيه.

كيلو الفريك يتراوح سعره 10 جنيه.

علبه جبنه بيضا 10 جنيه.

منعم مركز للملابس أمان على الأقمشة ببيروس 1.440 لتر بسعر 39.95 جنيه.

4 صابون لوكس للوجه بسعر 21.95 جنيه عمر شويل - جدة جديد في جديد… عروض بيم الاسبوعيه ما بتخلصش في كافة فروعها الحق عرض الاسبوع - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف جديد في جديد… عروض بيم الاسبوعيه ما بتخلصش في كافة فروعها الحق عرض الاسبوع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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