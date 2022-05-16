نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات وخصومات.. عروض بنده الأسبوعية عروض حبارة بخصومات رهيبه وبأسعار قليلة في المقال التالي

نقدم لكم اليوم أقوى عروض بنده الأسبوعية لشهر مايو الجاري 2022م، حيث أن بنده من أقوى السلاسل التجارية في المملكة العربية السعودية حيث أنها تقوم بتقديم أقوى العروض والتي قد تصل من 10 ريال سعودي إلى 20 ريال سعودي، ويجب اللحاق بالعروض والتخفيضات قبل انتهاء العرض أو نفاذ الكمية، حيث كان التساؤل بشأن هذه العروض من أكثر ما يملأ مؤشرات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي نظرًا لأنها عروض مميزة وهي فرصة رائعة للكثير. عروض بنده الأسبوعية شهر مايو 2022م العروض على حفاضات الأطفال 1. بامبرز بيبي جوي للأطفال صندوق جامبو سعره وصل من 359.85 ريال سعودي إلى 239.90 ريال سعودي.

كلوت بامبرز جامبو انخفض سعره من 104.95 ريال سعودي حتى وصل إلى 74.95 ريال سعودي.

حفاضات للأطفال بعناية مميزة سعرها أصبح 89.95 ريال سعودي بعد أن كان سعره 114.95 ريال سعودي. عروض بنده على معلبات الجبن جبنة كريمي مطبوخة قابلة للدهن سعرها أصبح 15 ريال سعودي وكان قبل الخص 21.95 ريل سعودي.

سعر زبدة لورياك الطرية المملحة أصبح 17.95 ريال سعودي بدلًا من 23.95 ريال سعودي.

بينما سعر الجبن الموتزاريلا المبشور نوعه البقرات الثلاث فانخفض سعره من 46.95 ريال سعودي إلى 28.95 ريال سعودي.

أما الجبنة الشيدر القابلة للدهن فسعرها وصل من 61.50 ريال سعودي حتى 44.95 ريال سعودي.

بينما جبنة المثلثات بوك سعرها أصبح بعد الخصم 12.95 ريال سعودي بعد أن كان 16.95 ريال سعودي.

كرافت جبنة مثلثات سعرها وصل من 37.95 ريال سعودي إلى 27.95 ريال سعودي.

وصل سعر جبنة فلادلفيا الكريمي اللايت من 13.95 ريال سعودي إلى 10 ريال سعودي.

جبن ماسكاربوني رانيتي سعرها أصبح 34.95 ريال سعودي بدلًا من 27.95 ريال سعودي. عروض بنده على المنتجات الغذائية بطاطس ساديا مقرمشة سعرها وصل من 36.95 ريال سعودي إلى 25 ريال سعودي.

صدور دجاج ساديا أصبح 69.95 ريال سعودي بعد أن كان 89.95 ريال سعودي.

الفراخ المجمدة كانت 19.95 ريال سعودي ووصلت إلى 15 ريال سعودي.

أفخاد دجاج رفيعة سعرها وصل من 18.95 ريال سعودي إلى 12.95 ريال سعودي.

بانيه زيرو سعره وصل إلى 15 ريال سعودي بعد أن كان 21.90 ريال سعودي.

ذرة ساديا الحلوة سعرها أصبح 10 ريال سعودي بدلًا من 18.95 ريال سعودي. عمر شويل - جدة تخفيضات وخصومات.. عروض بنده الأسبوعية عروض حبارة بخصومات رهيبه وبأسعار قليلة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف تخفيضات وخصومات.. عروض بنده الأسبوعية عروض حبارة بخصومات رهيبه وبأسعار قليلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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