نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو عندك فار ومش عارفة تطلعيه طريقة عبقرية لطرد الفئران من المنزل بدون لمس في 3 دقائق في المقال التالي
تعد مشكلة تواجد الفئران في المنزل من أكبر المشاكل التى تواجه ربات المنزل وسكان المنزل أيضا، حيث توجد لدى الكثير من الأشخاص بمرض الفوبيا من الفئران، حيث تعتبر أكبر سبب تواجد الفئران في المنزل هو عدم التنظيف بشكل مستمر، وأحيانا هجر المنزل لفترة طويلة، لذلك سنقدم لكم عدة طرق تساعدكم في التعامل مع الفئران من حيث طردها، والمحافظة على البيت من تواجد الحشرات بداخله.
كيف نقوم بطرد الفئران من المنزل
توجد أكثر من طريقة تساعدكم في طرد الفئران، منها بعض الوصفات والأخرى بعض الطرق تساعد في طرد الفئران، وأكثر الطرق والوصفات شهرة هي:
- المصيدة الخاصة بالفئران، حيث تعتبر المصيدة من أشهر الطرق التي تؤدي إلى قتل الفئران مما يساعد في طرد الفئران للأبد، وهي عبارة عن وضع طعم داخل المصيدة، ثم القيام بأبعاد الفأر إلى مكان نائي.
- وجود النعناع في المنزل، سواء كان زيت النعناع أو رائحة النعناع، حيث يعتبر رائحة النعناع من اقوى الروائح المتفجرة لوجود الفئران، كل ما عليك تقوم بغرس كرات من القطن في زيت النعناع، ثم نثر كرات النعناع في أرجاء المنزل.
- وضع البصل والثوم في الإرجاء المتواجد بها الفئران، حيث يعتبر البصل والثوم من النباتات ذات الرائحة الفواحة التي تعمل على طرد الفئران بسهولة.
كيفية الحماية من تواجد الفئران في المنزل
تأتي طرق الحماية من الفئران في المنزل عن طريق اتباع بعض الخطوات الآتية وهي:
- تنظيف البيت باستمرار، من حيث التنظيف تحت الأثاث الخشب، وهذا يرجع إلى أن الفئران تسكن الأثاث الخشبي بإستمرار.
- كما أنه لا بد من تربية قطة أليفة في المنزل تساعد في تصيد الفئران بسهولة مما يعمل على هجر الفئران للمنزل.
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