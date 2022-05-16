نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة سحرية لطرد الصراصير والنمل مهما كانت صغيره أو كبيرة في ساعتين فقط ولن تعود نهائيا في المقال التالي
تعتبر الصراصير من أسوء الحشرات التى قد تتواجد بالمنزل، مما تسبب العديد من المشاكل لسكان المنزل، لذلك يتم البحث حول طريقة فعالة تساعدهم في التخلص من الصراصير لمدى الحياة، حيث انتشرت شركات إبادة الحشرات، ولكن البعض يقلق من تلك الشركات لعدم فعالية المسحوق الذي يتم رشه وأيضا البعض يقلق من الإصابة بالحساسية من منتجات الرش، أو الخوف من حدوث تسمم للأطفال، لذلك يتم البحث حول طريقة فعالة ومستخلصة من الطبيعة تساعدهم في طرد الصراصير من المنزل، لذلك سنقدم لكم أكثر من وصفة تساعد في طرد الصراصير والحشرات أيضا.
التخلص من الصراصير
توجد أكثر من وصفة طبيعية تساعد على طرد الصراصير ولكن اخترنا لكم أكثر الطرق فعالية في طرد الصراصير:
- الصابون والخل، وهو من أكثر الطرق فعالية في طرد الصراصير حيث تعمل على خنق الصراصير وإنسداد الأماكن التى توجد بها الصراصير، وتأتي الوصفة عن طريقة وضع صابون مع خل وماء، يتم رش الكمية في الأماكن المتواجد بها صراصير.
- بيكربونات الصوديوم المضاف له سكر، يلجأ الكثير من السيدات إلى تلك الوصفة بسبب شدة فعاليتها، حيث تعتبر تلك الوصفة جاذبة للصراصير، وبعد أن يتم أكل المسحوق بواسطة الصراصير تموت بشكل مباشر، ولكن عند استخدام تلك الخلطة احرصي أن تضعيها في أماكن تواجد الصراصير بشكل مباشر.
كيفية حماية المنزل من الصراصير
تأتي إصابة المنزل بالصراصير عن طريقة تراكم المياه المتسخة على الأرضية، مما تجذب الصراصير وخروجها من البلاعات:
- حتى تحافظى على سلامة المنزل من الصراصير، عليكي بتجفيف الأرضية الخاصة بالحمام والمطبخ بشكل مستمر.
- وتنظيفهم بمنظفات جيدة تعمل على إزالة البكتيريا وحماية الأرضية من تراكم الأتربة عليها.
- كما أنه يجب غلق البلاعات الحمام والمطبخ.
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