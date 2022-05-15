كيف اغير حياتي وافكاري واستعيد ثقتي بنفسي

كيف اغير حياتي سؤال يتبادر إلى ذهن كثير من الناس اللذين لم يستطيعوا تحقيق أهدافهم، ويحاولوا التغيير بكل السبل للوصول لطريق يمكنهم من الوصول لهدفهم، فالكثير قد يرى أنه لم يقدم في حياته ما يتمناه، ويرجو التغيير دائمًا للأفضل، فيبدأ في البحث عن طُرق التغيير، وكيف أحقق ذلك بنجاح؟ ولكن عليه في البداية أن يعرف الهدف من التغيير؟ لمعرفة هذه الأمور تابع معنا المقال التالي.

كيف اغير حياتي

لكي تتمكن من تغيير حياتك عليك اتباع بعض الخطوات التي تساعدك في ذلك منها:

الوقوف على طبيعة مواقفك في الحياة، ونمط حياتك في الوقت الحالي، حتى يتثنى لك الوقوف على العقبات التي مررت بها وإيجاد حل لهذه العقبات ومن ثم إمكانية التغيير.

إن كنت ترغب في إيجاد المفتاح الذي يساعدك في فتح باب التغيير في حياتك عليك اختيار وتحديد الطريق الجديد بدقة، واختيار الأفضل.

التحرك نحو تنفيذ ما قررت اختياره، وأخذ خطوات فعلية اتجاه التغيير.

المحاولة في الوصول للإختيار الأفضل من خلال تجربة العديد من الخيارات باستمرار، حيث يمكنك أن تكتسب الخبرات خلال مراحل التجربة ثَمّ الوصول للحياة المختلفة الجديدة.

عوامل تساعد في تغيير الحياة

لا شك أنك عندما سألت نفسك كيف اغير حياتي توصلت إلى أن هناك عدد من الأمور يجب أن تتبعها لمساعدتك في إحداث التغيير، ويمكن توضيح بعض العوامل المساعدة في ذلك كالتالي:

المحافظة على الوقت.

تعلم الإصرار، لكي يتمكن من المثابرة في محاولات وتجارب تغيير الحياة.

ابتعد عن المحبطين.

اكسر حاجز الخوف في داخلك.

اعمل على تغيير أفكارك ومشاعرك وخاصة وإن كانت تؤثر بالسلب عليك.

ابتعد عن التقليد الأعمى الذي لا يكون مبني على هدف وطموح ونجاح.

ابدأ بالتغيير من داخلك واستشعر ذلك بقوة.

إن كنت تصاحب أصدقاء يدعوك إلى أمور سلبية وسيئة عليك تغيير أصدقائك أولًا؛ لأن الصاحب ساحب.

اعمل على اكتشاف ذاتك، وابحث عن ما تمتلكه من مواهب تميزك عن غيرك.

تغيير التعامل مع الآخرين، والإعتماد على أسلوب الإقناع والمحاورة، لكسب ثقة الناس.

قد يكون التغيير أمر لابد منه في بعض الأحيان، وخاصة وإن كانت حياة الشخص بها العديد من السلبيات والأمور السيئة، فهنا يجب أن تقف وتسأل نفسك كيف اغير حياتي، حتى تحيا حياة سعيدة ترضي فيها الله تعالى، وترضى فيها عن نفسك، وهذا هو الهدف من التغيير.