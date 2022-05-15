شوف عروض الـ 5 ريال العثيم الاسبوعية Al othaim تخفيضات جبارة حتى نفاذ الكميات الحق العرووض

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عروض الـ 5 ريال العثيم الاسبوعية Al othaim 2022م – 1443هـ، حيث تعد أسواق العثيم هي أحد أكبر سلسة من المحال التجارية في المملكة العربية السعودية ولها فروع في الكثير من دول العالم، حيث أنها تترتب في الرتبة الثالثة لأكبر الشركات في العالم العربي وقام المواطن السعودي عبد الله العثيم والتي توفر الكثير من المنتجات من المنتجات الغذائية والأجهزة المنزلية وغيرها مما يحتاج إليه المواطن وبأسعار مميزة بعملها للعروض والتخفيضات باستمرار. مهرجان الخمسة ريال عروض العثيم لهذا الأسبوع طماطم محمي سعرها بعد أن كان سعرها 5.95 ريال سعودي وصل بعد الخصم إلى 4.95 ريال سعودي.

مانجو جيزاني سعرها يبلغ 9.95 ريال سعودي ووصل إلى 5.95 ريال سعودي.

البطاطس سعرها 3.45 ريال سعودي وصل بعد ذلك إلى 2.75 ريال سعودي.

زيتون إليسا أسود سعرها يبلغ 21.80 ريال سعودي قبل الخصم ولكن بعد الخصم وصل إلى 13.50 ريال سعودي.

مياه شرب بيرين سعرها وصل إلى 14.95 ريال سعودي وقبل الخصم 21.95 ريال سعودي.

لحم حاشي بالعظم سعره بلغ 44.95 ريال سعودي وقبل الخصم كان 31.95 ريال مصري.

جبن المراعي طعم سويسري سعرها وصل من 20.95 ريال سعودي حتى 9.95 ريال سعودي.

كريمة دنا خفق سعرها وصل من 12.95 ريال سعودي ووصل إلى 6.95 ريال سعودي. عروض العثيم الأسبوعية الأجهزة المنزلية حلة ضغط سعرها 225 ريال سعودي ووصل سعرها إلى 349 ريال سعودي.

مكيف صحراوي دوتس سعره وصل من 399 ريال سعودي حتى بلغ 299 ريال سعودي.

تروس ديفا وصل سعره من 95 ريال سعودي إلى 59 ريال سعودي للطقم.

قدر كاسا بونيتا سعره يبلغ بعد الخصم 65 ريال سعودي وقبل الخصم كان سعره 94.95 ريال سعودي.

مروحة كليك أون سعرها وصل من 89 ريال سعودي إلى 65 ريال سعودي.

مكنسة كيون سعرها وصل من 225 ريال سعودي إلى 179 ريال سعودي.

طاسة قلي تيوفلون سعرها بلغ 45 ريال سعودي بعد أن كان 85 ريال سعودي.

محضر قهوة تيكاي سعرها يبلغ 55 ريال سعودي بعد أن كان 89 ريال سعودي.

بينما سعر طاسة القلي إيبو يبلغ 45 ريال سعودي بعد أن كان 89 ريال سعودي.

ميكرويف هومر الكهربائي سعرها يبلغ 65 ريال سعودي بعد أن كان قبل الخصم 89 ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض الـ 5 ريال العثيم الاسبوعية Al othaim تخفيضات جبارة حتى نفاذ الكميات الحق العرووض - ثقفني

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