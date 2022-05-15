شوف أقوي عروض بيم اليوم تخفيضات وخصومات نارية بجميع فروع بيم علي المنتجات الاكثر طلبا

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أقوي عروض بيم اليوم تخفيضات وخصومات نارية بجميع فروع بيم قامت ماركت بيم على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن عروض بيم شهر مايو لعام 2022م الجاري، حيث أن سلسة بيم هي من أكبر المتاجر التي ت إنشائها في عام 1995م والتي بدئت في دولة تركيا وتم فتحها بعد ذلك في دولة المغرب الشقيقة وجمهورية مصر العربية والتي تم فتحها في مصر عام 2015م وأصبحت من أشهر الماركات المتوفرة فيها ولذلك فعروض بيم ستنال اهتمام الكثير من الأشخاص خاصة في الفترة الحالية. أفضل عروض بيم شهر مايو 2022م سعر مكرونة الفرن الاسباجيتي والخواتم من النوع فيرت فهي تبلغ 11.95 جنيه مصري.

صلصة أدد مي للطماطم فبلغ سعرها حوالي 49 جنيه مصري و95 قرش.

أرز حبوبة لعريض الفاخر فسعره وصل إلى 64 جنيه مصري و95 قرش.

قطع تونة السراج وصل بعد الخصم إلى 16 جنيه مصري و95 قرش.

ديستو منظف الأطباق والأواني وزن 6 لتر فسعره يبلغ 49 ريال سعودي و95 قرش.

صابونة لوكس للوجه سعرها 21 جنيه مصري و95 قرش.

منعم الملابس المركز بيروس سعره 39 جنيه مصري و95 قرش. أفخم عروض بيم من الأحد 10 مايو حليب مجفف كامل الدسم ميلك سعره وصل من 28 جنيه مصري إلى 22 ونص جنيه مصري.

الأرز المصري شركة الساعة سعره من 17.25 جنيه مصري إلى 12 وربع جنيه مصري.

بيلي بيلي بيض أبيض سعره انخفض من 56 ونصف جنيه مصري إلى 50 ونصف جنيه مصري.

هوت دوج تست بيور بقري سعره وصل من 52 ونص جنيه مصري إلى 47 ونصف جنيه مصري.

علبة ورق عنب بودروم فوصل من 17 ونصف جنيه مصري إلى 15 ونصف جنيه مصري.

مسحوق الغسيل اليدوي وصل من 17 وربع جنيه مصري إلى 15 وربع جنيه مصري.

أما سعر الخل قبل الخصم كان 8 ونصف جنيه مصري ووصل إلى 5 ونصف جنيه مصري.

مناديل ميجا رول للمطبخ وصل من 26.95 جنيه مصري إلى 24.95 جنيه مصري.

طقم أطباق هابيتال 144 جنيه مصري و95 قرش بعد عروض الخصم.

علبة لحفظ الأطعمة سعرها وصل إلى 149 جنيه مصري و95 قرش.

كولمان تانك بالفلتر الخاص به مقاس 16 لتر سعره وصل إلى 184 جنيه مصري و 95 قرش. عمر شويل - جدة أقوي عروض بيم اليوم تخفيضات وخصومات نارية بجميع فروع بيم علي المنتجات الاكثر طلبا - ثقفني

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