شوف عودة عروض العشرة ريال من لولو ماركت احصل على سلع أكثر بسعر أقل

لولو ماركت يقدم أقوى العروض والخصومات في هذا الأسبوع حيث يمكنك شراء الكثير من احتياجاتك بالقليل من المال، ويقدم لولو هايبر خصومات ال 10،15،20 ريال سعودي حيث يمكنك الحصول على جميع احتياجاتك هذا الأسبوع بتلك الأسعار التنافسية، ويقدم في هذا الأسبوع أقوى الخصومات على اللحوم الطازجة، والأسماك الطازجة بأنواعها المختلفة، والفاكهة الطازجة، ومنتجات الألبان، والعديد من المنتجات الغذائية التي تحتاجها، كما يمكنك الحصول على ألعاب الأطفال ومنتجات العناية الشخصية، وأواني الطهي كل ذلك بأسعار تنافسية، ويمكنك التعرف على المزيد من العروض عند زيارة لولو هايبر ماركت.

لولو ماركت

يوفر هايبر لولو أنواع متعددة من الأسماك والمأكولات البحرية وقطع اللحوم المحلية والمستوردة من عشر دول مختلفة حول العالم، للوفاء باحتياجات العملاء.

احصل على نصف كيلو من الروبيان الوردي المطبوخ مقابل 15 ريال سعودي بدلاً من 19.95 ريال.

سمك باراكودا سعر الكيلو 15 ريال بدلاً من 17.95 ريال.

احصل على مائة جرام من سمك السلمون المدخن مقابل 20 ريال فقط بدلاً من 32.90 ريال.

لحم عجل هندي بدون عظم سعر الكيلو 35 ريال بدلاً من 46.95 ريال.

سمك السلطان إبراهيم سعر الكيلو 20 ريال بدلاً من 24.95 ريال سعودي.

عروض لولو

اشتري احتياجاتك من الوجبات الجاهزة ذات الطعم الرائع من لولو هايبر ماركت بأسعار أقل ووفر الكثير من الأموال، علماً بأن العروض المتاحة على المنتجات الطازجة والوجبات والمخبوزات تستمر لمدة أربعة أيام فقط.

وجبة الأرز المقلي بالخضراوات سعر الكيلو 10 ريالات بدلاً من 20 ريال.

اشتري كفتة داود باشا مقابل 30 ريال للكيلو بدلاً من 46.20 ريال ووفر 16.20 ريال سعودي.

اختر فاكهتك المفضلة واشتري كيلو من سلطة الفواكه بسعر 20 ريال بدلاً من 28.60 ريال.

أربع قطع من فطيرة الخضراوات مقابل 10 ريال بدلاً من 13 ريال سعودي.

مقابل عشرين ريال فقط اشتري كيلو من كوكيز الفواكه اللذيذة بدلاً من 35.75 ريال.

كيك الفواكه الطازجة صغيرة بسعر 25 ريال بدلاً من 45.05 ريال.

لولو هايبر ماركت

كيلو من الجبنة البيضاء البراميلي أو اسطنبولي مقابل 15 ريال فقط بدلاً من 21.5 ريال.