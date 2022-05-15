شوف عروض بنده الأسبوعية تخفيض 50% لمدة أسبوع علي المشتريات اغتنم الفرصة

عروض بنده الأسبوعية، هايبر بنده يكون من أكبر الأسواق القوية والرائعة التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية، كما أن ذلك السوق يكون متوافر ومتواجد به كل السلع أو المنتجات الغذائية والغير غذائية من منتجات يحتاجها ويرغب بها كل فرد مقيم داخل المملكة العربية السعودية، حيث أن ذلك السوق استطاع أن يمنح ويقدم العديد من الأصناف التي تكون جودتها رائعة وكبيرة التي يحتاجها كل فرد بالمملكة إلى أن قام السوق بتوفير هذه المنتجات والسلع بسعر صغير مناسب مع كل مواطن في السعودية.

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عروض بنده الأسبوعية

أهم العروض والخصومات تكون مقدمة من قبل سوق بنده الذي يمنح الخصومات الكبيرة والرائعة جدًا، حيث يمكن تقديمها بالشكل اليومي أو الأسبوعي، وأيضًا فإن شركة بنده قد حصلت واستحوذت على توزيعات أساسية وصلت إلى حوالي أربعة بالمملكة العربية السعودية، وكذلك فإن شركة بنده أيضًا لديها ستمائة شاحنة من أجل توصيل سبعون ألف سلعة غذائية وغير غذائية.

عروض بنده السعودية

خصومات بنده الشهرية مايكروويف من النوع وايت وستنجهاوس باللون الرمادي حجم 30 لتر يكون بسعر 399 بدلًا من 599 ريال سعودي. تخفيضات بنده اليوم صانعة الساندويتش من النوع سيتكور يكون بسعر 79 بدلًا من 159 ريال سعودي. تنزيلات بنده اليومية الفرن الكهربائي حجم 60 لتر من النوع أي تي سي يكون بسعر 369 بدلًا من 469 ريال سعودي.

عروض بنده اليوم

خصومات بنده الأسبوعية الميكروويف حجمه 20 لتر من النوع وايت وستنجهاوس يكون بسعر 249 بدلًا من 349 ريال سعودي. تنزيلات بنده الشهرية بوتجاز الخاص بالتسخين موقد واحد من النوع بالسون 1500 واط يكون بسعر 99 بدلًا من 139 ريال سعودي. عروض بنده الشهرية ثلاجة حجمها 48 لتر من النوع كليك أون يكون بسعر 349 بدلًا من 549 ريال سعودي. تخفيضات بنده الأسبوعية مكواة من النوع كينوود بالبخار 1100 واط يكون بسعر 59 بدلًا من 69 ريال سعودي.

خصومات بنده اليومية