نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده حتى نهاية مايو على الهواتف والأجهزة الصغيرة بتخفيضات تصل إلى 60% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبر بنده حتى نهاية مايو على الأجهزة والهواتف بتخفيضات تصل إلى 60%، تتوفر عصارة كولين بسعر 45 ريال بدلا من 69 ريال تخفيض 35%، يتوفر ضمن عرض حصري للأعضاء ميكرويف وايت وستنجهاوس باللون الرمادي سعة 30 لتر بسعر 399 ريال بدلا من 599 ريال تخفيض 34%، يتوفر ميكرويف وايت وستنجهاوس سعة 20 لتر بسعر 249 ريال بدلا من 349 ريال تخفيض 29% ضمن عروض العودة للمدارس هايبر بنده حتى نهاية شهر مايو.

عروض هايبر بنده حتى نهاية مايو

تتوفر محضرة قهوة كليك أون سعة 1.25 لتر بسعر 89 ريال بدلا من 109 ريال تخفيض 19%، تتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده جيباس مكنسة كهربائية باللون الأحمر بسعر 159 ريال بدلا من 199 ريال تخفيض 20%، تتوفر ضمن خصومات نصف الثمن هايبر بنده قلاية بدون زيت فيليبس 2 كيلو جرام بسعر 449 ريال بدلا من 999 ريال تخفيض 55%.

تتوفر فرامة مولنيكس بسعر 399 ريال بدلا من 699 ريال تخفيض 43%، تتوفر ضمن خصومات شهر مايو نصف الثمن محضرة طعام من النوع كينوود 800 وات ضمن عرض حصري للأعضاء بسعر 199 ريال بدلا من 419 ريال تخفيض 53%، تتوفر ضمن عروض شهر مايو هايبر بنده قلاية بدون زيت كولين سعة 4.5 لتر بسعر 199 ريال بدلا من 495 ريال تخفيض 60%، تتوفر مكنسة كهربائية كولين سعة 21 لتر بسعر 179 ريال بدلا من 239 ريال تخفيض 25%.

عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده

تتوفر عصارة كليكون 600 وات بسعر 99 ريال بدلا من 159 ريال تخفيض 38%، تتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده غلاية ستانلس استيل كولين سعة 1.8 لتر بسعر 45 ريال بدلا من 65 ريال تخفيض 31%، تتوفر غلاية دولفين تيفال بسعر 69 ريال بدل من 119 ريال تخفيض 42%، تتوفر مطحنة قهوة اريتي بسعر 79 ريال بدلا من 109 ريال تخفيض 28%.

تتوفر غلاية كهربائية بلاستيكية كينوود بسعر 99 ريال بدلا من 149 ريال تخفيض 34%، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية خلاط مع مطحنة مولنيكس بسعر 131 ريال بدلا من 239 ريال تخفيض 45%، تتوفر ضمن عروض شهر مايو هايبر بنده طاهية الأرز سنكور سعة 2.8 لتر بسعر 99 ريال بدلا من 199 ريال تخفيض 50%، تتوفر فرامة لحم كولين 1400 وات بسعر 149 ريال بدلا من 249 ريال تخفيض 40%.

عروض الهواتف هايبر بنده

يتوفر هاتف نوكيا C 30 سعة 64 جيجا بايت و 3 جيجا رام، كاميرا خلفية ثنائية 13 ميجا بكسيل و أمامية 5 ميجا بكسيل بسعر 489 ريال فقط، يتوفر هاتف نوكيا C 1 بلس سعة 16 جيجا بايت و 2 جيجا رام، كاميرا خلفية و أمامية 5 ميجا بكسيل بسعر 269 ريال بدلا من 319 ريال، يتوفر ضمن عروض العودة للمدارس هايبر بنده هاتف شاومي ريدمي نوت 10 يدعم شبكة 5G سعة 128 جيجا بايت و 4 جيجا رام، كاميرا خلفية ثلاثية 48 ميجا بكسيل و أمامية 8 ميجا بكسيل بسعر 799 ريال بدلا من 849 ريال، كما يتوفر الهاتف بسعة 6 جيجا رام مع نفس المواصفات بسعر 849 ريال بدلا من 899 ريال ضمن عروض العودة للمدارس هايبر بنده.