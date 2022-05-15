شوف أكبر مهرجان مشتريات من لولو الرياض والخرج بأسعار 10، 15، 20 ريال

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تعرفوا على المجلة الأسبوعية الجديدة التي تصدرها لكم أسواق لولو السعودية بأضخم عروضها المميزة، بأسعار رائعة مشتريات أكثر بسعر أقل كل شئ بالبريوش بقيمة 10 ريال، 15 ريال، 20 ريال، وفر حتى 7711 ريال على جميع المشتريات الضرورية، أحصل على منتجاتك المفضلة بأسعار مغرية، عروض لولو الرياض والخرج الأسبوعية تبدأ من 15 مايو 2022 الموافق 14 شوال 1443 ويستمر لمدة أسبوع، أستمتعوا بأقوي مهرجان يقدمه أسواق لولو قبل نفاذ الكمية وقومي بالتسوق وزيارة أقرب الفروع لديكم، أو يمكنكم زيارة مواقعها وشراء أحتياجتكم أون لاين. أكبر مهرجان مشتريات من لولو الرياض والخرج بأسعار 10، 15، 20 ريال متوفر لمدة أربع وثلاث أيام فقط أقوي العروض لحم نعيمي شاه مقطعة بالعظم، سعر الكيلو 30.00 ريال بدلاً من 48.95 ريال وفر 18.95 ريال.

2 صندوق طماطم طازجة، بسعر 10.00 ريال بدلاً من 25.00 ريال وفر 15.00 ريال.

كرتونة بيض أبيض وسط، 30 حبة، من الغدير، بسعر 15.00 ريال بدلاً من 20.95 ريال وفر 5.95 ريال.

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لوتس بسكوت بيسكوف قابل للدهن، وزن الحبة 500 جرام، بسعر 15.00 ريال بدلاً من 27.25 ريال وفر 12.25 ريال.

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روبيان مزارع طازجة، سعر الكيلو 30.00 ريال بدلاً من 37.90 ريال وفر 7.90 ريال.

جورماتا سمك سلمون مدخن، بسعر 20.00 ريال بدلاً من 29.90 ريال وفر 9.90 ريال.

سمك كنعان 2 كيلو، بسعر 10.00 ريال بدلاً من 15.90 ريال وفر 5.90 ريال.

سمك جرافة 1.5 كيلو بسعر 10.00 ريال بدلاً من 13.35 ريال وفر 3.35 ريال.

لحم جاموس هندي، سعر الكيلو 20.00 ريال بدلاً من 36.90 ريال وفر 16.90 ريال.

لحم جمل محلي طازج بالعظم، سعر الكيلو 20.00 ريال بدلاً من 32.90 ريال وفر 10.90 ريال.

لحم عجل هندي الربع الأمامي، سعر الكيلو 30.00 ريال بدلاً من 39.90 ريال وفر 9.90 ريال.

لحم عجل محلي بالعظم سعر الكيلو 40.00 ريال بدلاً من 49.90 ريال وفر 9.90 ريال. عمر شويل - جدة أكبر مهرجان مشتريات من لولو الرياض والخرج بأسعار 10، 15، 20 ريال - ثقفني

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