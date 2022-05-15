شوف استمتع بأوفر عروض لولو هايبر ماركت في عروض الموسم للمنتجات الفاخرة

عروض لولو هايبر ماركت تقدم أوفر العروض على المنتجات الفاخرة من السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية وغيرها العديد من المنتجات المتنوعة، من منتجات العناية بالبشرة والطفل والعناية المنزلية وغيرها من الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية وأكسسوارات الجوال وغيرها في عروض الموسم بسعر 10 و 15 و 20 ريال سعودي، فبادروا بالسرعة والتوجه إلى أحد فروع لولو هايبر ماركت المنتشرة في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية للاستمتاع بهذه العروض وأكثر.

أقوى عروض لولو هايبر ماركت:

ويجب العلم هنا أن مجلة عروض هذا الأسبوع من لولو ماركت تحتوي على أضخم عروض الأربع أيام فقط من اليوم وحتى 18 مايو 2022 على العديد من السلع الغذائية +والتي سوف نستعرضها بالتفصيل من خلال هذا المقال كما يلي؛

دو دجج مجمد وزن واحد كيلو جرام بسعر 15 ريال سعودي.

سعيدكو كرتونة بيض أبيض بها ثلاثون بيضة بسعر 15 ريال سعودي بدلاً من 20.95 ريال.

عرض ثلاث أكياس بصل سعودي متوسط بسعر 10 ريال سعودي بدلاً من 26.25 ريال.

عرض 2 حبة من أناناس أندونسيا بسعر 15 ريال سعودي بدلاً من 21.50 ريال.

عرض 2 عبوة عنب أبيض سعودي بسعر 10 ريال سعودي بدلاً من 14.50 ريال.

برتقال فالنسيا مصر كيس به 2 كيلو تقريباً بسعر 10 ريال سعودي للكيسين بدلاً من 19.50 ريال.

عرض 4 كيلو شمندر سعودي بسعر 10 ريال سعودي بدلاً من 27.80 ريال.

عرض أربع عبوات ثوم صغير الصين بسعر 10 ريال سعودي بدلاً من 17 ريال.

عرض 2 صندوق بطاطس سعودي بسعر 10 ريال سعودي بدلاً من 19.50 ريال.

أقوى العروض الأسبوعية للسلع:

زيتون أسباني كبير بسعر 15 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 23.10 ريال.

جبنة بيضاء براميلي /اسطنبولي سعودي بسعر 15 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 21.50 ريال.

جبنة قريش مصرية بسعر 20 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 29 ريال.

لورياك رذاذ التحمير سعة 200 مل بسعر 20 ريال سعودي بدلاً من 24.50 ريال.

عرض 2+1 نادك زبادي يوناني بسعر 10 ريال سعودي بدلاً من 11 ريال.

كريمة الطهي الطهي/ أو كريمة الخفق سعة 500 مل من نادك بسعر 10 ريال سعودي بدلاً من 16.25 ريال.