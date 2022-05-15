نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الاسبوعية Panda offers تخفضيات رهيبه لفترة محدودة على الاجهزة والمنتجات في المقال التالي

عروض بنده الاسبوعية Panda offers تخفضيات رهيبه في مقالنا اليوم نقدم أقوى عروض بنده بخمسة ريال سعودي، حيث تقدم شركة باندا أقوى العروض الخاصة بالتخفيضات على أسعار المنتجات الغذائية والأجهزة الكهربائية المنزلية وكافة المنتجات وكل ما يحتاج إليه الفرد سيجده متوفرًا في بنده وفي كل فروعها في المملكة العربية السعودية، حيث أن بنده هي أحد أكبر السلاسل التجارية في المملكة العربية السعودية والتي لها فروع أخرى في بعض الدول في الوطن العربي، وسنقدم في السطور التالية بعض العروض على أسعار المنتجات. عروض بنده بخمسة ريال سعودي على الهواتف الذكية موبايل سامسونج A71 سعره وصل من 1759 ريال سعودي إلى 1299 ريال سعودي

أما العرض على هاتف سامسونح A21S فوصل بعد العرض إلى 799 ريال سعودي.

بينما سعر هاتف A01 وصل من 499 ريال سعودي إلى 399 ريال سعودي.

هاتف لينوفو A7 في عروض بنده الأسبوعية بصل من 335 ريال سعودي.

وكذلك العرض على هاتف سامسونج I42 فسعره خاص حيث أنه وصل إلى 1399 ريال سعودي مقارنة بسعره الأصلي.

لينوفو K12 NOTE سعره وصل من 899 ريال سعودي إلى سعر خاص وهو 599 ريال سعودي.

هاتف هواوي الذكي موديل Y9A عرض بنده أوصله إلى سعر 1099 ريال سعودي.

سعر هاتف لينوفو A8 وصل من 699 ريال سعودي إلى 489 ريال سعودي.

أما العرض بالنسبة لهاتف هواوي Y7P الذكي فهو 649 ريال سعودي بدلً من سعر 711 ريال سعودي.

هاتف كاتيل 1SE فوصل إلى 419 ريال سعودي.

وبالنسبة إلى هواتف الأيفون فهاتف أيفون 12 سعره 3999 ريال سعودي وهاتف أيفون XS سعره 2499 ريال سعودي بعد أن كان 3409 ريال سعودي.

وسعر الهاتف جوال الكاتيل ثري إكس فسعره 549 ريال سعودي بدلًا من 749 ريال سعودي بإمكانيات تتمثل في رامات 6جيجا والميوري الداخلية 129 جيجا. تخفيضات بنده على الأجهزة المنزلية حلة ضغط كهربائية بالسون حجمها 6 لتر سعرها وصل من 399 ريال سعودي إلى 239 ريال سعودي.

أما ميكروويف سعته 20 لتر فسعره وصل إلى 249 ريال وكان بعد الخصم 499 ريال سعودي.

شواية كولين الكهربائية ألفين واط سعرها 149 ريال سعودي بعد أن كان 219 ريال سعودي.

سينكور الخاصة بالأرز سعرها كان 129 ريال سعودي ووصل إلى 69 ريال سعودي.

غلاية الستيل الاستانلس سعرها وصل من 89 ريال سعودي إلى 59 ريال سعودي وسعته 2.5 لتر. عمر شويل - جدة عروض بنده الاسبوعية Panda offers تخفضيات رهيبه لفترة محدودة على الاجهزة والمنتجات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده الاسبوعية Panda offers تخفضيات رهيبه لفترة محدودة على الاجهزة والمنتجات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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