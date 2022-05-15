شوف عروض لولو ماركت على الجولات والشاشات أقوي عروض مايو 2022 من لولو ماركت تخفيضات جبارة

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عروض لولو ماركت على الجولات والشاشات في موضوعنا اليوم نقدم لكم أفضل تخفيضات وعروض لولو ماركت المقدمة من ماركت لولو في المملكة العربية السعودية على الأجهزة المنزلية والهواتف الذكية وكل أنواع الإلكترونيات والحواسيب والكومبيوترات، حيث أن هذه العروض مميزة جدًا وتناسب الكثير من الأشخاص المقبلة على الزواج فأسعار الأجهزة المنزلية أصبحت غالية جدًا وهذه العروض هي طبطبة على كل الأشخاص التي تقوم بالتجهيز لحياتها الجديدة والدخول إلى عش الزوجية فلا تفرطوا في هذه الفرصة. عروض لولو ماركت شهر مايو 2022م نيكاي شاشة ذكية ألترا إنش دي 50بوصة سعرها وصل من 1799 ريال سعودي إلى أن أصبح 1199 ريال سعودي.

باناسونيك شاشة أندرويد ذكية مقاسها 32 إنش سعرها يبلغ 899 ريال سعودي بعد أن كان 1199 ريال سعودي.

أما نيكاي شاشة ذكية أندرويد سعرها بلغ 2999 ريال سعودي بعد أن كان 3999 ريال سعودي.

شاشة إل سي دي شاوم

ي ذكية بوضوع عالي مقاسها 55 إنش سعرها يبلغ 169 ريال سعودي بعد أن كان 2999 ريال سعودي.

ايكون إل إي دي مقاس 40 بوصة سعرها أصبح 599 ريال سعودي بدلًا من 999 ريال سعودي.

أما شاشة إيكون الذكية يمكنك الحصول على خصم يصل إلى ثلاثمئة ريال سعودي بسعر يصل إلى 499 ريال سعودي بدلًا من 799 ريال ومقاسها 32 بوصة.

بينما شاشة إيكون مقاسها 32 بوصة بإضاءة الليد سعرها كان 699 ريال سعودي ووصل إلى 399 ريال سعودي.

وأيضًا شاشة إيكون عالية الوضوح إل إي دي مقاس 50 بوصة سعرها1399 ريال سعودي بدلًا من سعر 1999 ريال سعودي. تخفيضات ماركت لولو السعودية 2022م إيكون حامل شاشة ليد مقاس 40 إنش سعرها 400 ريال سعودي بدلًا من 999 ريال سعودي.

بينما حامل شاشة إيكون الذكية سعرها 300 ريال سعودي بعد أن كان 799 ريال سعودي ومقاسها 32 بوصة.

أما حامل شاشة إيكون تعمل بتقنية الليد العالية الجودة سعرها بلغ 399 ريال سعودي بعد أن كان 699 ريال سعودي ومقاسها 32 إنش.

حامل تليفاز نوعه إيكون شاشة ذكية بالليد مقاسها 50 إنش سعرها 1399 ريال سعودي بدلًا من 1999 ريال سعودي.

تابلت إيكون مقاس شاشته 8 إنش سعره وصل من 549 ريال سعودي وبعد الخصم وصل إلى 399 ريال سعودي.

أما حامل الشاشة إيكون بمقاس 70 إنش سعره وصل من 4399 ريال إلى 2499 ريال سعودي. عمر شويل - جدة عروض لولو ماركت على الجولات والشاشات أقوي عروض مايو 2022 من لولو ماركت تخفيضات جبارة - ثقفني

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