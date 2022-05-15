شوف عروض جرير مول jarir bookstore على الإلكترونيات بخصم 65% من مكتبات جرير jarirbookstore

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عمر شويل - جدة عروض جرير على الإلكترونيات تقدمها لكم بخصم يصل إلى 65%، والتي تضم كل الأجهزة الحديثة بسعر مميز ينافس كل المتاجر بمناسبة بدء فصل الصيف، وهو من أكثر المواسم التي يكثر فيها التسوق، هذا بجانب ما تقدمه مكتبات جرير من خدمات إضافة من خلال فروعها أو الموقع الرسمي.

عروض جرير مول jarir bookstore على الإلكترونيات بخصم 65% من مكتبات جرير jarirbookstore

تشمل فروع جرير مول خصم كبير على اسعار الإلكترونيات من الشاشات، وأجهزة الكمبيوتر المحمول، والشاشات، هذا بالإضافة إلى عرض 1+1 المتاح حاليًا لفترة محدودة، وقد وصلت الخصومات إلى 65% على الشاشات، و30% على أجهزة اللابتوب، و21% على الجوالات.

عروض جرير

كل متاجر السعودية تقدم خصومات في كل المواسم والمناسبات، وفي هذا تميزت عروض مكتبة جرير jarir bookstore بتقديم السعر الأفضل على كل المعروضات، كما أنها أضافت إلى خصوماتها عرض جديد عند شراء لابتوب ايسر، فعندها ستحصل على جهاز آخر مجانًا، كما يعرض لكم أجهزة من هواوي huawei واسوسو ولينوفو، مع لابتوب منفصل من مايكروسوف microsoft بمعالج انتل الشهير.

جرير

نعرض فيما يلي أسعار جوالات ايفون 11 iphone وأيضًا ايفون 13 جرير بكل إصداراته التي تم طرحها في العام الماضي، بالإضافة إلى جوالات سامسونج samsung من سلسلة جالاكسي الشهيرة، هذا مع جوالات الفئة المتوسطة من اوبو، وموتورولا، وفيفو، وهونور، وهواوي.

مكتبات جرير

يقدم موقع جرير اون لاين jarirbookstore العديد من شاشات التلفاز الحديثة المتاحة بأحدث تقنية، كما أنه يقدمها بخصم كبير، مع إمكانية الدفع بنظام اقساط جرير على دفعات شهرية، وهذا يضم أجهزة سامسونج، وهاير، وسوني، وتي سي ال، وال جي، مع شاشات سكاي وورث المتاحة بمقاس 86 بوصة.

تضم جرير مكتبة متكاملة من الكتب والأجهزة الإلكترونية ومستلزمات المنزل والمكاتب، وعرضنا اليوم منها أفضل الخصومات على الإلكترونيات من الجوالات، واللابتوب، والشاشات بخصم حتى 65%، هذا وسنوافيكم قريبًا بتفاصيل نظام تقسيط جرير المتاح فقط لعملاء المملكة العربية السعودية، هذا بجانب ما نقدمه لكم يوميًا من تخفيضات من كل المتاجر.