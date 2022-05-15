عجينة سحرية القضاء على الصراصير وبيضها الصغير من منزلك بدون مبيدات خلال يومين

القضاء على الصراصير يبحث الكثيرين عن طرق مبتكرة تساعدهم على القضاء على الصراصير الصغيرة نهائيا، ومن الطرق المقترحة القضاء على الصراصير بالخل، التي تعتبر أبرز وصفة لقتل الصراصير الصغيرة، لذلك جلبنا لك بعض التفاصيل المتعلقة بشأن الصراصير، وبعض طرق التخلص منها وطردها نهائيًا.

للتخلص من الصراصير في المنزل للأبد

يمكنك تخليص منزلك من حشرة الصرصور بسهولة عبر بعض الطرق الطبيعية، ومن الممكن كذلك اللجوء لأي مستحضرات مركبة تكون في متناولك، حيث أن:

تراكم الطعام سواء في المهملات أو الاطباق المكشوفة من أكثر الأسباب التي تجذب الصراصير للمنزل وتجعل حياتها فيه هانئة.

كذلك إهمال تنظيف الأماكن الداخلية بالمطابخ لفترات طويلة، مما يجعل الحشرات تجدها أماكن مستقرة وهادئة فتعيش وتتكاثر فيها.

تفضل الصراصير الحرارة، وهذا تحديدًا سبب تكاثرها في المطابخ عن غيرها من الغرف.

كما أنها تتراكم حول أي موقع به تسريب مائي، لذلك كلما أهملت التسريبات كلما ازدادت الصراصير.

كيفية القضاء على الصراصير بدون مبيدات

هناك طرق عديدة تضمن القضاء على تلك الحشرة المقززة دون أي مبيدات، ومن هذه الطرق:

إصلاح أي تسرب مائي سواء من صنابير المياه النظيفة، أو مواسير الصرف الصحي.

إزالة بقايا الطعام من المطبخ ومن القمامة.

إغلاق أي ثقب أو شرخ في الحوائط أو أثاث المطبخ بمادة منفرة للحشرات أو باللصق.

خلطة للقضاء على الصراصير

يمكنك تجهيز وصفة أو خليط فعال لتخليص منزلك من الصراصير، وهي تتم كما يلي:

المكونات:

فلفل حار.

4 كوب ماء ساخن

فصين ثوم.

بصل بودر.

الطريقة: