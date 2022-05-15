شوف عروض ساكو على الأثاث ولوزام المنزل بأسعار مخفضة لفترة محدودة saco السعودية

كرسي استرخاء ساكو بالإضافة إلى عدد من المنتجات المتعلقة بالمنزل متاحة حاليًا في عروض ساكو السعودية، ولمدة شهر كامل بأسعار مخفضة، فتحرص دومًا ساكو على تقديم كل المنتجات لكم وخاصةً المنتجات الضرورية في المنزل، من تجهيزات وأثاث، وعدد من الأدوات والأجهزة، ويمكنكم الاستفادة من العروض طوال الفترة ما بين يوم 11 مايو 2022 استمرارًا حتى 11 يونيو.

عروض ساكو على الأثاث ولوازم المنزل

استفيد من خصومات ساكو على كرسي الاسترخاء، إلى جانب مميزات الكرسي نفسه، فهو يضمن لك فرد الجسم بشكل مثالي، وهذا ما نحتاجه تحديدًا بعد يوم طويل في العمل أو الدراسة، لذا فإن اقتنائه يوفر لك الراحة التامة، ونجد أشكال متنوعة حيث نجد كرسي استرخاء هزاز وهو ما يوفر لك أقصى قدر من الراحة والاسترخاء، وننتقل إلى الأنواع الأخرى ومنها كرسي استرخاء مساج، وهو الأفضل على الإطلاق إذا كان هدفك شراء كرسي مريح، وأهم ما يميز كراسي الاسترخاء أنها مريحة بشكل كبير وخاصةً بالنسبة إلى الرقبة والظهر، ونظرًا لكونها كراسي عملية يمكنك شراء طقم جلوس كامل عبارة عن كراسي وأرائك استرخاء، وكل ذلك بأسعار رائعة في عروض ساكو.

ساكو كرسي استرخاء دفع للخلف، بسعر 1099 ريال سعودي.

كرسي مكتب استرخاء، بسعر 999 ريال سعودي.

طقم أريكتين استرخاء مع مقعد بسعر 5999 ريال سعودي بدلًا من 6499 ريال سعودي.

ساكو عروض

الأجهزة الكهربائية مثل صانعة الكابتشينو وحتى منقي الهواء موجودة في نشرة تخفيضات الصيف في saco بالمملكة العربية السعودية، كما يتوافر في العروض ثلاجة ذات باب واحد 3 قدم سعة 86 لتر، بحجم مناسب لوضعه في الغرف ذات المساحات الصغيرة.

جهاز ترطيب الهواء بسعر 349 ريال سعودي بدلًا من 399 ريال سعودي.

جهاز سير كهربائي بسعر 1599 ريال سعودي بدلًا من 2099 ريال سعودي.

ثلاجة 3 قدم بسعر 549 ريال سعودي بدلًا من 599 ريال سعودي.

ساكو أجهزة رياضية

عند تجهيز المنزل فإنه من الضروري أن تكون أحد الأجهزة الرياضية موجودة في جزءًا منه، حيث أنها توافرها في المنزل يجعلك تمارس التمارين الرياضية بصفة مستمرة، وفي ساكو هناك عدة أجهزة يمكنك الاختيار من بينها، فمثلا يوجد عرض على جهاز سير كهربائي مع جهاز كروس ترينر بسعر مذهل، وإليكم التفاصيل: