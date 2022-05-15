شوف وتستمر عروض جرير تنزيلات ضخمة بأسعار مميزة

تنزيلات مميزة عديدة لفترة محدودة فقط بجميع فروع مكتبات جرير خلال شهر مايو أو حتى نفاذ الكميات أيهما أقرب، حيث تتوالى عروض مكتبات جرير من بداية الشهر بمناسبة العودة للدراسة الفصل الدراسي الثالث، وتعرض لكم المجموعة من خلال فروعها أحدث أنواع الأجهزة الإلكترونية وغيرهم من سلع حديثة عن كل ما يخص مجال التكنولوجيا وغيره من مجالات الفن، بالإضافة إلى الأدوات المدرسية بجميع أشكالها بأفضل الأسعار، وسوف نعرض لكم من خلال أحدث عروض جرير لهذا الأسبوع، وإليكم التفاصيل:

عروض جرير بفروع المملكة العربية السعودية Garir store

تتوفر عدة خصومات خاصة بأسعار مميزة بجميع فروع مكتبات جرير في المملكة العربية السعودية، وتشمل: خصم خاص على سعر هاتف آبل أيفون 12 بسعة 128 جيجابايت باللون الأسود من الجيل الخامس، كما بالفروع خصومات أخرى على أسعار آبل ايفون 12 من نفس النوع باللون البنفسجي، بالإضافة إلى العرض المميز منهم على سعر نفس الهاتف باللونين البرتقالي والأزرق، كما لديهم تخفيضات أخرى على أسعار هاتف أوبو رينو 6 برو Oppo rino 6 pro.

تخفيضات حصرية ضخمة من اليوم وحتى نفاذ الكمية Garir

تتوفر أيضاً داخل عروض مكتبات جرير Garir خصومات حصرية منوعة على كلا من: هاتف oppo rino 6 pro بسعة 256 جيجابايت، وسرعة رامات تصل إلى 12 جيجابايت، هذا وتجدون لديهم أيضاً خصومات خاصة على أسعار هاتف اوبو رينو 6 برو باللون الرمادي الغامق بتوفير 400 جيجابايت، وعروض أخرى منهم على أسعار هواتف هواي نوفا 9 بسعة 128 جيجابايت، وسرعة رامات 8 جيجابايت باللون الأزرق، وخصومات أخرى منهم على أسعار هاتف Nova 9 من Huawei بسعة تخزين عالية وسرعة آداء متميزة.

تخفيضات اليوم وغداً بفروع مكتبات جرير

نستكمل معكم تقديم باقي عروض مكتبات جرير في مدن المملكة العربية السعودية، وتضم: خصم مميز على سعر هاتف آبل ايفون 12 باللون البنفسجي من الجيل الخامس وخصم مميز جداً، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار هاتف آبل أيفون 12 باللون الأخضر من الجيل الخامس، وغيرهم من خصومات على أسعار هواتف اوبو رينو 5 برو المميزة، ذات سعة التخزين العالية وجودة غير مسبوقة.