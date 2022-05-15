شوف تحطيمات أسعار في مهرجان العثيم السنوي للخصومات Al othaim offers خلال مايو

تحطيمات أسعار فقط لفترة محدودة بجميع فروع العثيم ماركت Al othaim market المتوفرة في المملكة العربية السعودية لفترة محدودة على جميع المنتجات والسلع الغذائية والغير غذائية، حيث تتوفر هذه الخصومات بالماركت خلال هذا الأسبوع من شهر مايو أو حتى نفاذ الكميات، فيعد ماركت العثيم الوجهة الأولى لكل من أراد أن يجمع بين الجودة والسعر وهذا هو سبب نجاحه واستمراره، وإليكم تفاصيل العروض:

عروض العثيم الحصرية بالمملكة العربية السعودية Al othaim offers

تتوفر عدة خصومات حصرية متنوعة لفترة محدودة بجميع فروع العثيم هايبر ماركت المنتشرة في مدن السعودية، ومنهم: خصم مميز على سعر العبوة الإقتصادية من أرز المهيدب البسمتي الأبيض، وخصم آخر منهم على سعر العبوة الإقتصادية من أرز الوليمة البسمتي بحجم 10 كجم، وخصم آخر منهم على سعر مرقة الدجاج من ماجي Magi، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار مكرونة بانزاني الإسباكتي، وخصم آخر منهم على سعر الأرز المصري من جرين فارمز بحجم 5 كجم، بالإضافة إلى خصومات أخرى منهم على أسعار تونة جرين فارمز الخفيفة القطع، وخصومات أخرى منهم على أسعار زيت الزيتون من الجوف.

تخفيضات أسعار بجميع فروع ماركت Al othaim

تنزيلات حصرية متنوعة لفترة محدودة بكافة فروع العثيم هايبر ماركت بالمملكة العربية السعودية، ومنهم: خصم مميز على سعر فاصوليا ليزا المطبوخة بالصلصة، وتنزيلات أخرى منهم على أسعار علب الحب الكامل من ذرة ليزا، وتنزيلات أخرى عديدة منهم على أسعار شطة رد روستر الحارة، وتنزيلات أخرى منهم على أسعار خلطات البشاميل من ماجي، وغيرهم من عروض على أسعار أرز جرين فارمز كرنل البسمتي المصري.

خصومات ضخمة من الهايبر ماركت Al othaim market

توجد خصومات خاصة عديدة بفروع العثيم هايبر ماركت Al othaim hyper market، ومنهم: خصم مميز على سعر المناديل المبللة من بيبي بروف، وتنزيلات أخرى منهم على أسعار الصابون البودرة من ركس، وتخفيضات أخرى منهم على أسعار صابون كلينا البودرة النسيم، وغيرهم من خصومات على أسعار مطهر الأرضيات من ركس برائحة البخور، وتنزيلات أخرى عديدة.