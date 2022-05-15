أسماء أبناء الشيخ زايد رحمه الله بالترتيب

الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله كان أول حاكم لدولة الإمارات العربية المتحدة، وقد اشتهر رحمه الله بإنجازاته الكبيرة وحب جميع العرب له، وقد ولد رحمه الله في 6 مايو 1918م وتوفي في 2 نوفمبر 2004م، وقد رحمه الله إمارة أبو ظبي خلفًا لأخيه الراحل شخبوط بن سلطان آل نهيان.

وقبل تولي حكم أبو ظبي حكم رحمه الله منطقة العين بداية من منتصف الأربعينات في القرن العشرين، وعمل على تطوير الاقتصاد بها وأنشأ بها أول مدرسة وهي مدرسة النهيانية.

وقد كان للشيخ زايد رحمه الله دور كبير في توحيد دولة الإمارات.

أبناء الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان

أبناء الشيخ زايد الذكور

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رحمه الله هو الرئيس الثاني لدولة الإمارات، وقد حقق إنجازات كبيرة وشهدت الإمارات في عهده نهضة في كل المجالات . سلطان بن زايد آل نهيان ممثل رئيس الدولة محمد بن زايد آل نهيان وهو رئيس دولة الإمارات الثالث ووالدته هي الشيخة فاطمة بنت مبارك ” أم الإمارات”. سيف بن زايد آل نهيان حمدان بن زايد آل نهيان هزاع بن زايد آل نهيان سعيد بن زايد آل نهيان عبدالله بن زايد آل نهيان طحنون بن زايد آل نهيان خالد بن زايد آل نهيان أحمد بن زايد آل نهيان حامد بن زايد آل نهيان ناصر بن زايد آل نهيان فلاح بن زايد آل نهيان عمر بن زايد آل نهيان عيسى بن زايد آل نهيان

أبناء الشيخ زايد الإناث

أما بنات الشيخ زايد فهم:

سلامة بنت زايد شما بنت زايد اليازية بنت زايد شيخة بنت زايد شمسة بنت زايد ديمة بنت زايد روضة بنت زايد ميثاء بنت زايد موزة بنت زايد عفراء بنت زايد لطيفة بنت زايد.

أبناء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

الشيخ محمد بن زايد الابن الثالث للشيخ خليفة هو الحاكم الثالث للإمارات، وله تسعة أبناء من الإناث والذكور وهم بالترتيب: