شوف عروض اكسترا الحصرية بتخفيضات تصل حتى 60% “عروض يومية”

عروض اكسترا الحصرية بتخفيضات هائلة تصل إلى 60% على المنتجات المختلفة، تحرص دائمًا شركة اكسترا إلى تقديم أفضل ما لديها من منتجات بأسعار وتخفيضات هائلة لتلبية احتياجات عملائها، فهى شركة رائدة في تجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وأيضًا الادوات المنزلية، هناك متابعة مستمرة لهذه العروض الترويجية للاستفادة من التخفيضات الهائلة على الأسعار.

عروض اكسترا الحصرية بتخفيضات تصل حتى 60% “عروض يومية”

تقدم شركة اكسترا عروض يومية على مجموعة كبيرة من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وأدوات منزلية بأسعار تنافسية ومتفاوتة لتناسب جميع الأذواق والمستويات، ومن أهم هذه العروض:

تليفزيون ال أي دي بسعر 1349 ريال بدلاً من 2199 ريال سعودي، ويتميز بحجم شاشة 50 بوصة فائقة الوضوح ومزودة بمدخل يو اس بي و قناتين صوتيتين، به مساعد صوت مدمج و به ثلاثة مداخل إتش دي ام أي.

موبايل سامسونج زد فولد 2 بسعر 4769 ريال بدلاً من 7999 ريال سعودي، من أهم مواصفات الموبايل كبر مساحة الذاكرة الداخلية والتي تبلغ 256 جيجابايت و الذاكرة العشوائية 12 جيجابايت، حجم البطارية 4500 ميللي أمبير، يتميز بلونه الأسود الأنيق كما أنه متوفر باللون البرونزي المميز، الهاتف غير مقاوم للماء ويمكن شحنه لاسلكيًا حيث أنه فائق السرعة في الشحن، الشريحة من النوع النانو، يعمل بنظام تشغيل اندرويد 10 ويدعم شبكة الاتصال 5G.

غسالة كاندي تعبئة أمامية سعة 7 كيلو ومتوفرة باللون الأبيض بسعر 1499 ريال بدلاً من 1699 ريال سعودي، تقوم بعمل دورة غسيل كاملة مما يساهم في الحصول على أعلى مستوى من النضافة في أقل وقت، تحتوي على سخان مياه مدمج، تتضمن الغسالة ثلاثة برامج للتشغيل عادي، متوسط، وثقيل وهى مزودة بقفل حماية الأطفال.

الشركة المتحدة للالكترونيات ( اكسترا )

شركة اكسترا هى شركة مساهمة سعودية تم تأسيسها عام 2003، تعمل الشركة في تجارة الأجهزة المنزلية و الإلكترونيات الاستهلاكية مثل الهواتف المحمولة ومنتجات العناية الشخصية والكاميرات وغيرها من المنتجات، يقع المقر الرئيسي لها في مدينة الخبر وتخدم الشركة عملائها في السعودية والبحرين وعمان، وهناك سعي دائم إلى تغطية معظم مناطق المملكة، فقد بلغ عدد معارضها داخل المملكة مايقرب من سبعة واربعون معرض و حوالي اثنين وخمسين معرض في باقي دول الخليج.