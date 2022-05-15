نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قصة لعبة صب واي Subway الشهيرة والسر ورائها في المقال التالي

عمر شويل - جدة قصة لعبة Subway، كثرت التطبيقات والألعاب التي يتم تحميلها على الهاتف المحمول وذلك للكثير من الأهداف سواء كانت تعليمية أو ترفيهية أو للكسب وغيرها من الأهداف الأخرى، بعض تلك التطبيقات أو الألعاب ورائها أسرار وقصص مختلفة مثل لعبة صب واي Subway التي لا يخلو هاتف منها تقريبًا سواء كان الشخص كبيرًا أو صغيرًا، حيث تعتبر من الألعاب العالمية المسلية التي تقتل الوقت خصوصًا أثناء الانتظار ولكن لتلك اللعبة قصة حزينة ورائها تعرفوا عليها معنا.

القصة الحقيقية للعبة Subway صب واي

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في إحدى الفترات بقصة لعبة صب واي الحزينة اللعبة الأشهر حول العالم حيث تناقلت الأخبار حول تلك اللعبة بأنها عن شاب صغير اسمه جاك كان يحب الرسم كثيرًا لهذا كان يختار الرسم على عربات القطار في السكك الحديدية حتى تسافر رسوماته وتنتقل لأكثر من مكان، وكان ذلك يعرض جاك للمطاردة المستمرة من رجال شرطة السكة الحديد وكان قد اعتاد على هذا الأمر.

إلا أنه في أحد المرات أثناء قيامه بالرسم لوح إليه أحد رجال الشرطة وظن جاك أنه قادم لمطاردته وهو الأمر الذي أشعر جاك بالارتباك إلا أنه كان يشير إليه أن أحد القطارات قادم وعليه أن يبتعد، فانطلق جاك تجاه القطار دون أن يدرى وقد قام بدهسه ومن هنا جاءت اللعبة الحزينة لعبة صب واي.

كيفية لعب لعبة صب واي

تتم اللعبة داخل السكك الحديدية وعلى اللاعب أن يتنقل عبرها من خلال لوح تزلج ويهرب من رجل الشرطة الذي يطارده وإذا أمسك به فقد خسر اللاعب وعليه أن يعيد اللعب من جديد، مع وجود بعض العقبات التي تواجه اللاعب مثل السكك المسدودة التي يجب أن يمر من فوقها أو السكك المرتفعة التي عليه أن يمر من أسفلها.

تفاصيل عن لعبة Subway

هناك الكثيرين منا يلعبون اللعبة دون أن يعرفون قصتها أو بعض التفاصيل والمعلومات الهامة عنها مثل تاريخ التأسيس والمؤسس وما إلى ذلك: