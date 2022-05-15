إياك أن ترمي زيت القلي المستعمل في الحوض لسبب لن تصدقيه توقف حالا قبل فوات الأوان

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هناك العديد من السيدات التي تقوم دائما بالتخلص من الزيت المستخدم في قلي الطعام ويتم ذلك عن طريق سكبه في الحوض الخاص بغسل الأطباق ولكن هذه الطريقة مضرة بصورة كبيرة للغاية حيث هناك العديد من الأسباب بالطبع أولا أن هناك العديد من الخبراء الذي صرحوا أنه يمكن عند التخلص من الزيت في الحوض أن يسبب ذلك في حدوث انسداد المجاري تابعوا معانا خلال الفقرات القادمة بعض التصريحات.
زيت القلي المستعمل
صرح شين مهافي في العديد من الصحف الموجودة في جورجيا أن أي شي اثقل من الماء يمكن أن يتراكم بكل تأكيد في جميع الأنابيب ويمكن أن يسبب ذلك العديد من الأمور المزعجة من بينها انتشار العديد من الروائح الكريهة في جميع انحاء المطبخ على المدي البعيد.
كما يمكن أن يؤدي أيضاً إلى انسداد المجاري بكل تأكيد مع مرور الوقت، كما يجب الإشارة أنه يمكن أن يحدث التصاق أيضا جميع بقايا الطعام بهذه الدهون.
يمكنكم بالطبع صب جميع الزيوت الذي ترغبون في التخلص منها ولكن من الأفضل بالطبع عندما صبها في الحوض لا تختلط بكل سهولة ويمكن أن تتراكم وبالتالي انسداد الأنابيب.
تصريح الخبراء الأمريكيين بخصوص سكب زيت القلي في المجاري
صرح جويل فريدريك هو الرئيس الخاص بكوارتر كون في سان أنطونيو .
قد صرح أيضاً عندما يتم صب الزيت الساخن في الحوض يمكن أن تبرد النصف منها في جدران الأنابيب الخاصة بالصرف وتعتبر من الأشياء الخطيرة للغاية.
كما صرح أيضا في العديد من الصحف المختلفة أنه عند حدوث ذلك يمكن أن يتم التصاق بقايا الطعام بهذه الشحوم بالطبع وفي النهاية يؤدي إلى انسداد الأنابيب.
بدائل جيدة للتخلص من زيت القلي المستعمل بدون مخاطر
هناك العديد من المصانع في الوقت الحالي التي تقوم بجمع هذه الزيوت ثم بعد ذلك يتم إعادة تدويرها أيضا من أجل الحصول على العديد من المنتجات المعاد تدويرها أيضاً.
ثانيا هناك العديد من الوصفات المختلفة التي يمكنكم إعادة تدويرها في المنزل مثل صنع الصابون السائل من الزيوت.
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