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عمر شويل - جدة طريقة عمل الصن بلوك بمنتجات طبيعية وأمنة في المنزل نهتم كثير من الفتيات بالبحث عن أفضل المنتجات الطبيعية الآمنة التي تساعدها على عمل الصن بلوك لحماية البشرة من أشعة الشمس بدلاً من استخدام واقي الشمس الذي يحتوي على بعض المركبات التي في بعض الأحيان تتسبب في حدود بعض الأضرار بجانب أن أفضل أنواع الصن بلوك تكون مكلفة للغاية، لهذا سوف نوضح لكم من خلال القادمة بكل سهولة في المنزل.

طريقة عمل الصن بلوك

المكونات،

نصف كوب من زيت الافوكادو ويمكن استبداله بزيت اللوز أو زيت الزيتون

ربع كوب زبدة كاكاو

ربع كوب زيت جوز الهند

ربع كوب شمع عسل

ربع كوب أكسيد الزنك

15 قطعة من الزيت العطري

زجاجة للتخزين

طريقة تحضير الصن بلوك

في الخطوة الأولى نبدأ بتجهيز وعاء مناسب ونضع في زيت الافوكاتو وشمع العسل وزيت جوز الهند ثم نقوم بإضافة زبدة الكاكاو وتقلب المكونات مع بعضها ثم يتم وضعها فوق البخار من خلال تجهيز وعاء به ماء مغلي ووضع مصفاة ثم وضع هذه المكونات حتى تتفاعل مع البخار.

بعد أن تذوب جميع المكونات مع بعضها يتم رفعها من على النار حتى يبرد تماما مع تقليبه من حين إلى آخر ثم نبدأ بإضافة الزيوت الأساسية واكسيد الزنك وتقلب المكونات مع بعضها حتى تتجانس.

في الخطوة الأخيرة يتم وضع الصن بلوك في وعاء التخزين ويجب أن يكون جافة معقم وخلية من الماء وبعد ذلك يتم استخدامه قبل التعرض لأشعة الشمس الحارقة من المحافظة على البشرة.

يجب أن يتم وضع هذا الكريم قبل التعرض لأشعة الشمس على الأقل بنصف ساعة أو ساعة ويتم تخزينه لمدة أسبوعين في الثلاجة والمواد الموجودة في لا تتسبب في حدوث أي أساس سلبية على البشرة.