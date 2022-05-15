نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض الإلكترونيات من لولو ماركت بأسعار تبدأ من عشرة ريال lulu hypermarket في المقال التالي

عروض جديدة من لولو ماركت على الإلكترونيات بقيمة تبدأ من عشرة ريال سعودي، تشمل العروض أكسسوارات الجوال مثل سماعات الأذن، كابل الشحن، كما توجد ضمن عروض هذا الأسبوع سماعات الراس والمراوح الصغيرة، كذلك تشمل بعض أنواع غلايات المياه، صانع الدونات وكاويات البخار والساعات الذكية، فضلا عن بعض الأجهزة الصغيرة الأخرى بأسعار تبدأ من 10 ريال وحتى 20 ريال سعودي، وفيما يلي بعض صفحات مجلة عروض لولو التي توضح تفاصيل الأصناف المعروضة وأسعارها وقيمة الخصم على كل منتج. لولو ماركت مصباح ليد إمبكس بسعر عشرين ريال بدلا من ثلاثة وعشرين ريال.

احصل على مجفف الشعر إمبكس لتجفيف الشعر بسهولة وكفاءة مقابل 20 ريال بدلا من 29 ريال.

وفر خمسة عشر ريال سعودي عند شراء غلاية كهربائية إمبكس سعة لتر ونصف مقابل 30 ريال بدلا من 45 ريال. ساعة تايم هاوس متنوعة مقابل 25 ريال فقط.

احصل على مكبر صوت مزود بإضاءة بسعر 30 ريال للحبة بدلا من 59 ريال، ووفر 29 ريال. عروض لولو لينوفو سماعة داخل الأذن مقابل عشرين ريال بدلاً من 39 ريال بخصم 19 ريال سعودي.

سماعة بلوتوث بندوز لاسلكية مقابل 20 ريال بدلاً من 39 ريال بخصم تسعة عشر ريالاً.

احصل على سماعة دات بلوتوث للرقبة مقابل 20 ريال بدلاً من 30 ريال. كابل شحن 3 في 1 ذكي طول متر بسعر 20 ريال بدلاً من 49 ريال، احصل عليه ووفر 29 ريال. هايبر لولو دات مكبر صوت لاسلكي متنقل بسعر 20 ريال بدلاً من 39 ريال بخصم 19 ريال.

بورت ماوس لاسلكي بتصميم مقابل 30 ريال بدلاً من 40 ريال.

سانديسك محرك الأقراص متنقل مساحة 64 جيجا بايت مقابل 30 ريال بدلاً من 35 ريال. حامل جوال دات ثلاثي القوائم مقابل 20 ريال بدلاً من 32 ريال.

تراندز حامل ثلاثي القوائم مع قابض بسعر 15 ريال فقط بدلاً من 39 ريال. تخفيضات لولو يونيفرسال سماعة أذن رأسية متنوعة بسعر عشر ريالات للحبة بدلاً من 32 ريال.

وفر 35 ريال في الحبة عند شراء سماعة أذن بلوتوث ستيريو يونيفرسال متنوعة مقابل 20 ريال بدلاً من 55 ريال. مكبر صوت يونيفرسال متنوع يحتوي على خاصية البلوتوث مقابل 25 ريال بدلاً من 55 ريال. lulu offers يونيفرسال مضخة مياه قابلة للشحن متنوعة الأشكال بسعر 25 ريال للحبة بدلاً من 39 ريال. كاوية جافة يونيفرسال بسعر 30 ريال فقط بدلاً من 44 ريال. عمر شويل - جدة عروض الإلكترونيات من لولو ماركت بأسعار تبدأ من عشرة ريال lulu hypermarket - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض الإلكترونيات من لولو ماركت بأسعار تبدأ من عشرة ريال lulu hypermarket على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.