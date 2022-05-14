نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنده الأسبوعية خصم من 20 وحتي 70% اقوي الخصومات في المقال التالي
عروض بنده الأسبوعية هايبر ماركت بنده يعد من المحال التجارية الكبيرة التي تجمع كل ما تحتاجه العائلة، وأهم ما يمكن أن يحتاجونه هو السلع الأساسية التموينية والعديد من المنتجات الأخرى، لذلك يحرص بنده دومًا على تواجد كافة ما تحتاجة الأسرة من أصغر شيء وحتى أكبر شيء
كما تقوم شركة بنده بتنزيل عدد من التخفيضات والتنزيلات الحصرية التي ينتظرها المواطنين خاصة السلع الغذائية، ومنها مواد البقالة والألبان والمعلبات والعصائر، بالإضافة إلى اللحوم الحمراء الطازجة والدواجن والأسماك، وغيرها من الفاكهة الطازجة والخضروات الورقية، كل هذا وأكثر يقدمه شركة بنده من خلال جميع فروعها داخل المملكة العربية السعودية.
عروض بنده اليوم
هذه الفترة يقدم هايبر ماركت بنده العديد من العروض على المنتجات الطازجة أهمها:
- سعر كيلو كنذوز مكعبات قليل الدسم، يتراوح بين المئة وخمسين جنيه مصري ويصل حتى المئتين جنيه مصري.
- كيلو كندوز لحم كتف قليل الدسم، يتراوح بين المئة وخمسين جنيه مصري ويصل حتى المئتين جنيه مصري.
- سعر كيلو كندوز موزة بلدي قليل الدسم، يتراوح بين المئة وخمسين جنيه مصري ويصل حتى المئتين جنيه مصري.
- سعر فيليه رومي بوزن كيلو، يتراوح بين المئة جنيه مصري ويصل حتى المئة وخمسين جنيه مصري.
- كيلو مفروم دجاج قليل الدسم، يتراوح بين الستين جنيه مصري ويصل حتى المئتين جنيه مصري.
- سعر كيلو برجر الدجاج قليل الدسم، يتراوح بين الستين جنيه مصري ويصل حتى الثمانين جنيه مصري.
- سعر كيلو سمك مكرونة مجمد، يتراوح بين الخمسين جنيه مصري ويصل حتى السبعين جنيه مصري.
- كيلو سمك ماكريل مجمد، يتراوح بين الخمسين جنيه مصري ويصل حتى السبعين جنيه مصري.
خصومات بنده الأسبوعية
- سعر كيلو سمك بربولي مجمد، يتراوح بين الثمانين جنيه مصري ويصل حتى المئة جنيه مصري.
- سعر كيلو المراعي فرانكفورت بقري، يتراوح بين خمسين جنيه مصري ويصل حتى الستين جنيه مصري.
- كيلو المراعي برجر بقري، يتراوح بين الخمسين جنيه مصري ويصل حتى المئة وخمسين جنيه مصري.
- سعر كيلو جبن فريكو إيدام، يتراوح بين المئة وخمسين جنيه مصري ويصل حتى المئتين جنيه مصري.
- سعر كيلو بطاطس جاهزة للقلي، يتراوح بين خمسين جنيه مصري ويصل حتى الستين جنيه مصري.
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