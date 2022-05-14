شوف عروض اكسترا الأسبوعية اقوى الخصومات والتخفيضات التي تصل إلي 50% تسوق الآن

عروض اكسترا الأسبوعية، تقوم شركة اكسترا بتقديم العروض الكبيرة والمهمة مع الخصومات المذهلة والرائعة، كما أنها تعد من أهم الشركات القوية والكبيرة التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية، وكذلك فهي من إحدى الشركات الكبيرة والمتميزة التي تعمل على تقديم أقوى وأكبر العروض والخصومات بسعر مناسب مع كل الأشخاص في المملكة العربية السعودية، وأيضًا فهي تعتبر من ضمن الشركات التي تختص لبيع كل الكهربائيات والإلكترونيات وكل ما هو خاص بالأجهزة والأدوات المنزلية بالتجزئة.

عروض اكسترا الأسبوعية اقوى الخصومات علي شاشات التليفزيون تصل إلي 30%

عروض اكسترا الأسبوعية

شركة اكسترا تكون من الشركات التي تختص لبيع كل الإلكترونيات والكهربائيات بسعر قليل يكون مناسب ومتوافق مع كل شخص مقيم في المملكة العربية السعودية، حتى يحصل كل مواطن مقيم داخل المملكة العربية السعودية على كل ما يرغب به ويحتاجه سواء كان من الأجهزة المنزلية والكهربائية وأدوات المنزل، كما أن الشركة تعتبر من ضمن الشركات المساهمة التي قد دخلت إلى الأسواق المركزية والمالية في المملكة.

عروض اكسترا السعودية

خصومات اكسترا الشهرية هاتف من النوع هواوي 9 إي سعة 128 جيجا بايت باللون ساكورا الوردي يكون بسعر 949 بدلًا من 1099 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا اليوم هاتف من النوع سامسونج جالاكسي إس 20 إي من الجيل الخامس سعة 128 جيجا بايت باللون الأحمر يكون بسعر 1819 بدلًا من 2999 ريال سعودي. تنزيلات اكسترا اليومية كيبل كلاس اتش دي ام اي مقاس 5 متر يكون بسعر 29 بدلًا من 49 ريال سعودي.

تنزيلات اكسترا الأسبوعية

خصومات اكسترا الأسبوعية كيبل من النوع كلاس برو من النوع يو تي بي مقاس 1.8 متر يكون بسعر 15 بدلًا من 20 ريال سعودي. تنزيلات اكسترا الشهرية الحامل الجداري للساوند بار من باراتيك سعة تتراوح من 32 إلى 70 بوصة يكون بسعر 49 بدلًا من 99 ريال سعودي. تخفيضات اكسترا الأسبوعية كيبل من النوع كلاس برو يو تي بي مقاس 3 متر يكون بسعر 20 بدلًا من 30 ريال سعودي.

عروض اكسترا اليوم