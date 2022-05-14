نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم تقدم مهرجان عروض الخمسات للسلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية في المقال التالي

عروض العثيم مول تقدم مهرجان الخمسات على السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية من المعلبات والمنتجات سريعة التحضير والبقالة وغيرها العديد من المنتجات، بالإضافة إلى توفير أطنان من الفواكه والخضروات الطازجة يوم بيوم وذلك من خلال جميع فروع أسواق عبد الله العثيم مول المنتشرة في معظم محافظات المملكة العربية السعودية، بحيث تستمر هذه العروض التوفيرية حتى يوم الثلاثاء الموافق 17 مايو 2022 ومن خلال موقع ثقفني نقدم لكم في هذا المقال أهم عروض هذا الأسبوع كما يمكنكم الاطلاع على مجلة العروض الكاملة من خلال زيارة الموقع الرسمي أو زيارة أحدى صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة. أقوى عروض العثيم في مهرجان الخمسات: حليب هالي بودرة كيس وزن 2.25 كيلو جرام بسعر 55 ريال سعودي بدلاً من 68.95 ريال.

شوكولاتة بست ميني تشكيلة وزن الكيس 500 جرام بسعر 25 ريال سعودي بدلاً من 42.95 ريال.

عرض ثلاث حبات مكرونة وفرة منوعة وزن الكيس 400 جرام بسعر 5 ريال سعودي بدلاً من 9.75 ريال.

صابون تايد بودرة أوتوماتيك سعة 2.25 أو 2.5 كيلو جرام بسعر 20 ريال سعودي بدلاً من 38.95 ريال.

شامبو صانسيلك لشعرناعم وانسيابي 700 مل بسعر 15 ريال سعودي بدلاً من 29.50 ريال.

عرض خاص على جبن نادك كريم كاسات بسعر 30 ريال سعودي بدلاً من 42.50 ريال. سكر أبو فهد ناعم وزن 10 كيلو جرام بسعر 30 ريال سعودي بدلاً من 34.50 ريال.

كليجا بلفيتا نخالة علبة بها 8 حبات بسعر 10 ريال سعودي بدلاً من 12.25 ريال.

حلاوة الجميل سادة وزن العبوة 500 جرام بسعر 10 ريال سعودي بدلاً من 15.95 ريال.

زيت زيتون بيتوتي زجاجة سعة 500 مل بسعر 10 ريال سعودي بدلاً من 18.50 ريال.

عرض 2 حبة من مربى حلواني فراولة وزن البرطمان 400 جرام بسعر 15 ريال سعودي بدلاً من 25.90 ريال. معمول هالي بالتمر علبة بها 24 حبة بسعر 10 ريال سعودي بدلاً من 14.95 ريال.

جبنة كريمة هالي وزن العبوة 500 جرام بسعر 10 ريال سعودي بدلاً من 13.50 ريال.

عرض 2 حبة من حليب هالي المكثف محلى بسعر 10 ريال سعودي بدلاً من 11.50 ريال. عروض الخضروات والفاكة ومنتجات متنوعة من البروتين تفاح أخضر بسعر 6.95 ريال سعودي للكيلو.

بخاري حمراء بسعر 10.95 ريال سعودي للكيلو.

برتقال عصير بسعر 2.95 ريال سعودي للكيلو. عرض ثلاث أكياس من الخضار المشكل لاتنيا وزن الكيس 400 جرام بسعر 10 ريال سعودي بدلاً من 16.50 ريال.

عرض حبتين سلا تونة هالي مع الخضار بسعر 10 ريال سعودي بدلاً من 15.90 ريال.

عرض ثلاث حبات تونة فيكتو ابيض دوار شمس بسعر 10 ريال سعودي بدلاً من 12.75 ريال. عمر شويل - جدة عروض العثيم تقدم مهرجان عروض الخمسات للسلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية - ثقفني

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