نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية على السلع الغذائية تصل إلي 75% بمناسبة العودة للمدارس في المقال التالي
عروض بنده السعودية، يعتبر سوق بنده من الأسواق التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية الذي شُيد في سنة 1979، حيث أن تلك الشركة تعد من أكبر الشركات المهمة في المملكة العربية السعودية، إلى أن صار الهايبر من ضمن الأسواق المركزية والتجارية وأيضًا المالية، وهذا من أجل بيع كل السلع والمنتجات التي يحتاج لها ويرغب بها كل فرد بالمملكة حتى قام السوق بتقديم ومنح السلع والمستلزمات الغذائية والغير غذائية مع الكثير من المنتجات الأخرى.
عروض بنده الأسبوعية لمدة 10 أيام بنص الثمن تسوق بخصومات خيالية وتخفيضات تصل ل 75%
عروض بنده السعودية
خصومات بنده بتوفيرها إلى كل المواطنين المتواجدين في المملكة العربية السعودية، حيث أن السوق يعمل على توفير المنتجات الغذائية والغير غذائية مع الأجهزة المنزلية والكهربائية وكذلك الإلكترونية، كما من الممكن أن يتم تقديم وتوفير تلك المستلزمات أما أن تكون بالشكل اليومي أو الأسبوعي على كل سلعة ومنتج في السوق إلى كافة زبائن السعودية.
تخفيضات بنده الأخيرة
- تنزيلات بنده على اثنان كيس من برانا السنبلة مقدار 400 جرام يكون بسعر 8.95 بدلًا من 17.90 ريال سعودي.
- 3 كيس من ملوخية نوعها السنبلة مقدار 400 جرام سعرها يكون 10 بدلًا من 21 ريال سعودي.
- عجينة الكنافة نوعها السنبلة عدد اثنان كيس مقدار 500 جرام يكون سعرها 12.95 بدلًا من 21.90 ريال سعودي.
- خضروات نوعها السنبلة مقدار 400 جرام عدد اثنان كيس يكون بسعر 10 بدلًا من 17 ريال سعودي.
- ناجت الدجاج من النوع السنبلة مقدار 400 جرام يكون بسعر 10.95 بدلًا من 20.95 ريال سعودي.
- كيلو جرام من البرجر البقري نوعه السنبلة يكون بسعر 20 بدلًا من 33.95 ريال سعودي.
- اثنان قطعة من الذرة الحلوة نوعها السنبلة تكون بمقدار 450 جرام سعرها 11.95 بدلًا من 18 ريال سعودي.
- كيلو جرام من بطاطس للقلي دي برس لامب وستون تكون بسعر 10.95 بدلًا من 16.95 ريال سعودي.
- اثنان حبة من الفراولة نوعها مونتانا مقدار كيلو جرام تكون بسعر 16.95 بدلًا من 27.90 ريال سعودي.
- 160 جرام من الجبن جرانا بادانو زانيتي تكون بسعر 29.95 بدلًا من 54.95 ريال سعودي.
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