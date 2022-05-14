نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بن داوود المذهلة على الجوالات و الشاشات والأجهزة المنزلية حتى نهاية مايو في المقال التالي
عروض بن داوود 40% على الجوالات و الشاشات والأجهزة المنزلية حتى نهاية مايو، يتوفر بابيليس مملس الشعر بسعر 89 ريال بدلاً من 129 ريال خصم 31%، يتوفر كينوود شواية كهربائية سعة 2000 وات بسعر 369 ريال بدلاً من 419 ريال خصم 12%، يتوفر كينوود عصارة حمضيات سعة لتر 40 وات بسعر 99 ريال بدلاً من 135 ريال خصم 27%، يتوفر مولينكس مفرمة كهربائية سعة 500 مل 400 وات بسعر 179 ريال بدلاً من 249 ريال خصم 28% ضمن عروض بن داوود حتى نهاية شهر مايو.
خصومات بن داوود المذهلة 40%
تتضمن خصومات شهر مايو تخفيضات مذهلة على الأجهزة الكهربائية :
- يتوفر ضمن عروض بن داود حتى نهاية شهر مايو فيوجر دلة القهوة الكهربائية سعة لتر 850 وات بسعر 179 ريال بدلاً من 249 ريال خصم 28%
- يتوفر سنكور مكنسة كهربائية بسعر 189 ريال بدلاً من 229 ريال خصم 18%.
- يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية بن داود سخان كهربائي 1500 وات بسعر 59 ريال بدلاً من 98 ريال خصم 40%.
- يتوفر جانو عجانة هايبر بلس 5 سرعات سعة 7 لتر 1200 وات بسعر 349 ريال.
عروض شهر مايو هايبر بن داود
تتضمن عروض بن داود تخفيضات مذهلة على جميع الأجهزة :
- يتوفر بي أند دي مطحنة كهربائية 160 وات بسعر 49 ريال بدلاً من 69 ريال خصم 29%.
- توفر ضمن عروض بن داود حتى نهاية شهر مايو إمبيريال صانعة فشار 1200 وات بسعر 89 ريال بدلاً من 141 ريال خصم 37%.
- يتوفر ضمن عروض شهر مايو على الأجهزة قدر ضغط استانلس ستيل سعة 8 لتر بسعر 189 ريال بدلاً من 199 ريال خصم 6%، ويتوفر بسعة 10 لتر بسعر 199 ريال بدلاً من 229 ريال خصم 13%.
- يتوفر بي أند دي طنجرة ضغط إستيل + قدر طبخ + مصفى سعة 8 لتر بسعر 259 ريال بدلاً من 299 ريال خصم 14%، ويتوفر بسعة 10 لتر بسعر 289 ريال بدلاً من 325 ريال خصم 11%.
- يتوفر تيفال قطاعة يدوية سعة 500 مل بسعر 59 ريال بدلاً من 95 ريال خصم 38%، وتتوفر بسعة 900 مل بسعر 89 ريال بدلاً من 136 ريال خصم 38%.
عروض الشاشات هايبر بن داوود
استكمالا ل سلسلة تخفيضات شهر مايو يوفر هايبر بن داوود عروض على الشاشات و أجهزة اللاب توب :
- يتوفر شارب شاشة ال اي دي سمارت 55 بوصة بتقنية 4K الترا اتش دي بسعر 1999 ريال بدلاً من 2399 ريال خصم 17%.
- يتوفر ضمن عروض الشاشات هايبر بن داوود شارب شاشة ال اي دي سمارت 65 بوصة مع تقنية 4K الترا اتش دي بسعر 2999 ريال بدلاً من 3299 ريال خصم 40%.
- كما يتوفر ضمن عروض هايبر بن داوود حتى نهاية شهر مايو عرض خاص على ديل لاب توب بحجم 15.6 بوصة إنتل كور آي 3 بروسيسور كور اي 3 سعة 4 جيجا رام بسعر 1649 ريال.
عروض الهواتف هايبر بن داوود
تتضمن تخفيضات هايبر بن داوود هواتف سامسونج :
- يتوفر ضمن عروض الهواتف هايبر بن داود عرض خاص على سامسونج جالكسي ايه 13 تقنية الجيل الرابع 4G سعة 64 جيجابايت و 4 جيجا رام بسعر 649 ريال.
- يتوفر عرض خاص على سامسونج جالكسي ايه 23 تقنية الجيل الخامس 5G سعة 64 جيجابايت و 6 جيجا رام بسعر 819 ريال،.
- يتوفر عرض خاص على سامسونج جالكسي ايه 52 اس تقنية الجيل الخامس 5G سعة 128 جيجابايت و 8 جيجا رام بسعر 1399 ريال ضمن عروض هايبر بن داود حتى نهاية شهر مايو.
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