شوف عروض بن داوود المذهلة على الجوالات و الشاشات والأجهزة المنزلية حتى نهاية مايو

عروض بن داوود 40% على الجوالات و الشاشات والأجهزة المنزلية حتى نهاية مايو، يتوفر بابيليس مملس الشعر بسعر 89 ريال بدلاً من 129 ريال خصم 31%، يتوفر كينوود شواية كهربائية سعة 2000 وات بسعر 369 ريال بدلاً من 419 ريال خصم 12%، يتوفر كينوود عصارة حمضيات سعة لتر 40 وات بسعر 99 ريال بدلاً من 135 ريال خصم 27%، يتوفر مولينكس مفرمة كهربائية سعة 500 مل 400 وات بسعر 179 ريال بدلاً من 249 ريال خصم 28% ضمن عروض بن داوود حتى نهاية شهر مايو.

خصومات بن داوود المذهلة 40%

تتضمن خصومات شهر مايو تخفيضات مذهلة على الأجهزة الكهربائية :

يتوفر ضمن عروض بن داود حتى نهاية شهر مايو فيوجر دلة القهوة الكهربائية سعة لتر 850 وات بسعر 179 ريال بدلاً من 249 ريال خصم 28%

يتوفر سنكور مكنسة كهربائية بسعر 189 ريال بدلاً من 229 ريال خصم 18%.

يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية بن داود سخان كهربائي 1500 وات بسعر 59 ريال بدلاً من 98 ريال خصم 40%.

يتوفر جانو عجانة هايبر بلس 5 سرعات سعة 7 لتر 1200 وات بسعر 349 ريال.

عروض شهر مايو هايبر بن داود

تتضمن عروض بن داود تخفيضات مذهلة على جميع الأجهزة :

يتوفر بي أند دي مطحنة كهربائية 160 وات بسعر 49 ريال بدلاً من 69 ريال خصم 29%.

توفر ضمن عروض بن داود حتى نهاية شهر مايو إمبيريال صانعة فشار 1200 وات بسعر 89 ريال بدلاً من 141 ريال خصم 37%.

يتوفر ضمن عروض شهر مايو على الأجهزة قدر ضغط استانلس ستيل سعة 8 لتر بسعر 189 ريال بدلاً من 199 ريال خصم 6%، ويتوفر بسعة 10 لتر بسعر 199 ريال بدلاً من 229 ريال خصم 13%.

يتوفر بي أند دي طنجرة ضغط إستيل + قدر طبخ + مصفى سعة 8 لتر بسعر 259 ريال بدلاً من 299 ريال خصم 14%، ويتوفر بسعة 10 لتر بسعر 289 ريال بدلاً من 325 ريال خصم 11%.

يتوفر تيفال قطاعة يدوية سعة 500 مل بسعر 59 ريال بدلاً من 95 ريال خصم 38%، وتتوفر بسعة 900 مل بسعر 89 ريال بدلاً من 136 ريال خصم 38%.

عروض الشاشات هايبر بن داوود

استكمالا ل سلسلة تخفيضات شهر مايو يوفر هايبر بن داوود عروض على الشاشات و أجهزة اللاب توب :

يتوفر شارب شاشة ال اي دي سمارت 55 بوصة بتقنية 4K الترا اتش دي بسعر 1999 ريال بدلاً من 2399 ريال خصم 17%.

يتوفر ضمن عروض الشاشات هايبر بن داوود شارب شاشة ال اي دي سمارت 65 بوصة مع تقنية 4K الترا اتش دي بسعر 2999 ريال بدلاً من 3299 ريال خصم 40%.

كما يتوفر ضمن عروض هايبر بن داوود حتى نهاية شهر مايو عرض خاص على ديل لاب توب بحجم 15.6 بوصة إنتل كور آي 3 بروسيسور كور اي 3 سعة 4 جيجا رام بسعر 1649 ريال.

عروض الهواتف هايبر بن داوود

تتضمن تخفيضات هايبر بن داوود هواتف سامسونج :