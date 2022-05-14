نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العودة للمدارس هايبر بنده على الأدوات المدرسية والهواتف بخصم يصل إلى 50% في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العودة للمدارس هايبر بنده خصومات نصف الثمن على الأدوات المدرسية الأجهزة الكهربائية و الهواتف، تتوفر أقلام ميلدلاينر زيبرا 0.7 عدد 5 قطع بسعر 20 ريال بدلا من 24 ريال خصم 17%، تتوفر أقلام ستابيلو بوينت 88 عدد 10 قطع بسعر 25 ريال بدلا من 42 ريال خصم 41%، تتوفر آلة حاسبة كلاس بسعر 45 ريال بدلا من 55 ريال خصم 18% ضمن عروض العودة للمدارس هايبر بنده حتى نهاية شهر مايو.

عروض العودة للمدارس هايبر بنده

تتوفر أقلام رصاص كلاس عدد 36 قلم + 3 محلية + 3 براية بسعر 15 ريال بدلا من 19 ريال خصم 21%، يتوفر ضمن عروض العودة للمدارس هايبر بنده غراء كلاس عدد 3 قطع عرض 3 + 1 بسعر 15 ريال بدلا من 21 ريال خصم 29%، يتوفر ضمن عروض هايبر بنده حتى نهاية شهر مارس طقم افلام زيبرا 3 قطع بسعر 10 ريال بدلا من 14 ريال خصم 29%.

يتوفر خلاط كليك اون 400 وات 4 في 1 بسعر 119 ريال بدلا من 189 ريال خصم 37%، تتوفر ضمن عرض حصري للاعضاء عجانة مولنيكس سعة 4.8 لتر بسعر 399 ريال بدلا من 699 ريال خصم 43%، تتوفر ضمن خصومات هايبر بنده نصف الثمن مطحنة قهوة مولنيكس بسعر 89 ريال بدلا من 179 ريال خصم 50%، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربئاية هايبر بنده خلاط كينوود 300 وات بسعر 149 ريال بدلا من 25 ريال خصم 24%.

عروض مايو 2022 هايبر بنده

يتوفر خلاط يدوي براون 450 وات بسعر 119 ريال بدلا من 149 ريال خصم 20%، يتوفر ضمن عروض العودة للمدارس نصف الثمن خلاط يدوي أريتا 3 في 1 بسعر 99 ريال بدلا من 179 ريال خصم 45%، تتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده محضرة القهوة اريتي باللون الأسود بسعر 339 ريال بدلا من 479 ريال خصم %30، تتوفر عجانة سنكور الكل في واحد بسعر 649 ريال بدلا من 999 ريال خصم 35%.

عروض الهواتف هايبر بنده

يتوفر هاتف لينوفو k14 سعة 32 جيجا بايت و 2 جيجا رام، ضمن عروض العودة للمدارس هايبر بنده مع كاميرا خلفية ثنائية 13 ميجا بكسيل و أمامية 5 ميجا بكسيل بسعر 349 ريال بدلا من 499 ريال، يتوفر ضمن عروض الهواتف هايبر بنده هاتف ZTE بليد A31 بلس سعة 32 جيجا بايت و 2 جيجا رام، كاميرا خلفية 5 ميجا بكسيل و أمامية 2 ميجا بكسيل بسعر 329 ريال بدلا من 349 ريال.

يتوفر هاتف نوكيا 6300 سعة 512 جيجا بايت و 4 جيجا رام بسعر 185 ريال بدلا من 223 ريال، يتوفر ضمن عرض حصري للاعضاء هاتف هواوي نوفا 9 SE سعة 128 جيجا بايت و 8 جيجا رام، ضمن عروض الهواتف هايبر بنده مع كاميرا خلفية رباعية 108 ميجا بكسيل و أمامية 16 ميجا بكسيل بسعر 1179 ريال ضمن عروض العودة للمدارس هايبر بنده حتى نهاية شهر مايو.