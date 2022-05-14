نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم على الخضروات والفواكه الطازجة تصل إلى 70% في المقال التالي
يكون هايبر العثيم من ضمن الأسواق التي تتواجد في المملكة العربية السعودية، كما أن ذلك السوق قد قام بتقديم وعرض الخصومات القوية والكبيرة معها العروض المذهلة الذي يتميز بها سوق العثيم أما أن يكون بالصورة الأسبوعية أو الصورة اليومية، وكذلك فإن هذه الخصومات والعروض الممنوحة من قبل هايبر العثيم تتوافر بالسعر المناسب والمتوافق مع كل فرد داخل المملكة العربية السعودية، فهذه الأسعار تتوافر على كل منتج غذائي وغير غذائي أيضًا.
عروض العثيم السعودية
هايبر العثيم يكون من الأسواق المساهمة التي تتواجد في المملكة العربية السعودية، كما أن هذه الشركة تعد من أقوى السلاسل الكبيرة المتواجدة بالمملكة العربية السعودية، وأيضًا فإن هايبر العثيم متواجد في الترتيب والمنزلة رقم اثنان من الأسواق المركزية والمالية بجهة المبيعات التي تتواجد في منزلتها وترتيبها بعد سوق بنده الذي يكون من الأسواق التي تتبع مجموعات صافولا، حيث أن مجلة فوربس التي تتواجد في أمريكا وهي من أشهر المجلات قامت بتصنيف الهايبر عام 2016 بأنه من أنجح الأسواق القوية بالمملكة العربية السعودية.
تخفيضات العثيم اليوم
- اثنان كيلو جرام من الشمام يكون بسعر 4.95 ريال سعودي.
- عدد اثنان ربطة من الليمون الشبك يكون 2.95 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من الطماطم المحمي يكون 4.95 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من الحبحب يكون 1.75 ريال سعودي.
- مقدار كيلو جرام من العنب الأبيض يكون 9.45 ريال سعودي.
- التفاح الأخضر مقدار كيلو جرام يكون 6.75 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من الكمثرى روز ماري يكون 8.95 ريال سعودي.
- الأفوكادو مقدار كيلو جرام يكون بسعر 6.95 ريال سعودي.
- الباذنجان الأسود الرومي الوسط مقدار كيلو جرام يكون بسعر 3.25 ريال سعودي.
- البطاطس مقدار كيلو جرام سعرها يكون 2.95 ريال سعودي.
- مقدار كيلو جرام من الفلفل البارد الأخضر يكون بسعر 7.45 ريال سعودي.
- الجزر البلدي مقدار كيلو جرام يكون بسعر 3.45 ريال سعودي.
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