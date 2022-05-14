نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاشتراك في مسابقة الحلم Dream للفوز بنصف مليون دولار مع مصطفى الآغا في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 هي الموضوع الأكثر اهتماماً من قبل عدد كبير من المتابعين في الوطن العربي والشرق الأوسط والعالم أجمع بعدما اقترب موعد دخول سحب جائزة نصف مليون دولار أمريكي عبر برنامج صدي الملاعب قريباً علي قناة ام بي سي، والذي يقدمه الإعلامي مصطفى الآغا الشهير، وكان قد حصل علي شهرة واسعة بسبب مصداقية المسابقة التي استمرت الي وقتنا الحاضر، وفي هذا الإطار نوضح لكم كافه التفاصيل الخاصة بالمشاركة في المسابقة العالمية.

الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

وفي حال كنت وصلت إلي هنا تكون قد وليت اهتمام كبير بمسابقة الحلم التي تعد المسابقة الأشهر علي الإطلاق في الوطن العربي والذي يقدمها مصطفى الاغا رسمياً منذ انطلاقها وحتي الان، حيث تعتبر الجائزة المقدمة إلي المشتركين والفائزين بمثابة حلم كبير للجميع لتحقيق الأهداف والطموحات المرجوة، حيث في ثوان قليلة عبر الهواء مباشرةً يتم الإعلان عن صاحب آلاف الدولارات، وذلك من خلال الإرسال عن طريق ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2022.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

فما عليك الآن سوي أن تقوم حالا بإرسال رسالة نصية تحمل كلمة حلم أو “Dream” أو “reve”، علي الرقم المرادف لبلادك والتي موضحة علي النحو التالي.

باقي من الزمن 6 أيام وسيتحقق حلم أحدكم ويفوز بــ 500 ألف دولار..شاركوا الآن للنشر على تويتر ويوتيوب فقط شارك الآن https://t.co/Z6VLS1lB4W pic.twitter.com/XzIIqtvf8u — الحلم (@Dream_MBC) باقي من الزمن 6 أيام وسيتحقق حلم أحدكم ويفوز بــ 500 ألف دولار..شاركوا الآن



للنشر على تويتر ويوتيوب فقط



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https://t.co/Z6VLS1lB4W pic.twitter.com/XzIIqtvf8u — الحلم (@Dream_MBC) May 13, 2022

ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم من الكويت 4141

ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم من داخل مصر 95458.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة 3636.

ارقام الاشتراك في مسابقة الحلم من السعودية موبايلي 650444، sts عبر 858888، زين 755505.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من جميع أنحاء العالم 008821622775627.

دخول سحب مسابقة الحلم 2022

بعد اتمام كافه الخطوات السابقة من أجل عملية التسجيل والاشتراك في مسابقة الحلم للعام الجديد 2022، لدخول سحب جائزة نصف مليون دولار أمريكي وبيت باحدي جزر دولة اليونان، تكون قد أصبحت مؤهلاً لدخول السحب علي الهواء مباشرةً مع الاعلامي مصطفى الاغا عبر قناة ام بي سي MBC في المملكة السعودية، وللإشتراك اليومي المتجدد تلقائيا فى الحلم ارسل رسالة نصیة تحتوي على كلمة “انضم” أو “Join “على الرقم المختصر الخاص بهاتفك.