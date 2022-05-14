شوف خصومات مميزة على الأجهزة في العثيم السعودية

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عمر شويل - جدة أسواق عبد الله العثيم دائما ما تمنح عملائها أفضل العروض وأفضل الماركات وأجوادها من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وبأسعار لا مثيل لها داخل المملكة العربية السعودية وبتخفيضات وخصومات هائلة مع إمكانية التوصيل المجاني لجميع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية. عروض أسواق عبد الله العثيم على الشاشات الذكية متوفر شاشة سوبر جنرال إل أي دي بحجم 42 بوصة فائق الوضوح والدقة سمارت. خصم على شاشة إمبيكس سمارت بحجم 50 بوصة 4 كي فائق الوضوح والدقة سمارت إل أي دي. متواجد شاشة أورو إل أي دي بحجم 32 بوصة فائق الوضوح والدقة. عروض أسواق عبد الله العثيم على الهواتف المحمول متاح جوال تكنو كي جي 7 إن بسعة تخزينية 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 4 جيجا بايت رام 4 جي متوفر باللون الأزرق. تخفيض على جوال أي تيل أي 661 بسعة تخزين 32 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 2 جيجا بايت رام 4 جي بلون فيروزي. متواجد جوال تكنو كي جي 8 بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 4 جيجا بايت رام 4 جي متوفر باللون الوردي. متوفر جوال سامسونج أي 52 بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 4 جيجا بايت رام 4 جي متوفر باللون الفضي. متاح جوال سامسونج أي 53 بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 6 جيجا بايت رام 5 جي متوفر باللون الأسود. يوجد جوال لافا دبليو 80 بسعة تخزين 32 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 2 جيجا بايت رام 4 جي متوفر باللون الأزرق. متاح جوال أيفون 13 برو ماكس بسعة تخزينية 256 جيجا بايت متوفر باللون الأخضر. متوفر جوال سامسونج أي 32 بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 6 جيجا بايت رام 5 جي متوفر باللون الرصاصي. متواجد جوال فيفو واي 33 إس بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام 4 جي متوفر باللون الأزرق الفاتح. متاح جوال لافا أي أر أي إس 61 بسعة تخزين 32 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 1 جيجا بايت رام 4 جي متوفر باللون الأسود. متوفر جوال أي تيل بي 651 بسعة تخزين 32 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 2 جيجا بايت رام 4 جي متوفر باللون البنفسجي. متواجد جوال تكنو سي إتش 6 إن بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 6 جيجا بايت رام 4 جي متوفر باللون الأزرق. متوفر جوال نوكيا 6300.

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