نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تحطيمات أسعار عروض لولو السنوية Lulu big offers اليوم وغداً في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحطيمات أسعار وخصومات متنوعة لفترة محدودة بكل محدودة بكل فروع وأقسام لولو ماركت Lulu market big offers على معظم منتحاتهم في المملكة العربية السعودية، حيث تصل قيمة التخفيضات لديهم 40% وأكثر من القيمة الكلية، وتنزيلات أخرى منهم على أسعار جميع أنواع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بكافة الفروع، وسوف نوفيكم تفاصيل هذه الخصومات من خلال مقالات موقع ثقفني لجديد العروض الحصرية أول بأول.

عروض لولو هايبر ماركت لفترة محدودة بفروع المملكة العربية السعودية

تتوفر عدة خصومات حصرية بفروع لولو هايبر ماركت Lulu hyper market بالمملكة العربية السعودية، ومن ضمنهم: غسول الفم من لسترين، وتنزيل آخر منهم على سعر أديداس بخاخ الجسم للرجال والنساء، وعدة خصومات أخرى منهم على أسعار عبوة صبغة الشعر الطبيعية من جارنيه، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار بلسم ألترا دو من جارنيه، وتنزيلات أخرى منهم على أسعار كريم الوجه من جنو آند لفلي متعدد الفيتامينات للوجه، وخصم آخر منهم على سعر كريم الجسم الناعم من جونسون.

تخفيضات شهر مايو لفترة محدودة حتى نفاذ الكميات

تنزيلات حصرية متنوعة لفترة محدودة بكل فروع لولو في المملكة العربية السعودية، ومنهم: خصم مميز على سعر لوشن الجسم من فازلين، وخصومات أخرى منهم على أسعار معحون الأسنان المنعشة من جونسون، وخصم آخر منهم على سعر صابون أمبريال لوشن، وغيرهم من خصومات على أسعار زيت الشعر من دابر أملا، وكذلك لديهم بالفروع زيت الشغر والجسم من بجاج فيولا.

تخفيضات حصرية متنوعة لفترة محدودة بفروع الماركت Big offers

توجد أيضاً بفروع ماركت لولو عدة خصومات خاصة على أسعار: ترمس خفظ السوائل من السيف، وخصومات أخرى منهم على أسعار خافظة الطعام من رولكس بلاتينا شيفلاين، وتنزيلات أخرى منهم على أسعار سخان الطعام من شيفلاين، والمقلاة بقاعدة نحاسية من نفس الماركة، وطقم أواني الطهي من شيفلاين، كما بالماركت خصومات أخرى على أسعار طقم العشاء الميلامين من لولو دي اس، وتنزيلات أخرى منهم على أسعار طقم الأواني الغير لاصقة المكون من 10 قطع من شيفلاين، وتنزيلات حصرية أخرى منهم على أسعار طقم الكومبو الخمس قطع من chef line.