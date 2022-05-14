رقم مسابقة الحلم للاشتراك من جميع الدول| وتفعيل اشتراكك في سحب الـ 500.000$

يبحث الآلاف عن معرفة رقم مسابقة الحلم للاشتراك من جميع الدول، من أجل تسجيل الدهول في المسابقة الأكبر والأشهر التي يقدمها الإعلامي مصطفى الأغا عبر قناة MBC، نظرًا لما توفره من مبالغ مالية ضخمة قد تكون سببًا لتحقيق الحلم وتغير حياة المشترك، لذا أصبحت من أكثر المسابقات التي يتم البحث عنها في جميع البلاد العربي، ويمكنك الآن من خلال الاتصال على أرقام المسابقة الخاصة ببلدك من التسجيل وإتباع الخطوات وحل الأسئلة التي تقربك من الفوز بالقيمة المالية الكبيرة، نوضح لكم خلال السطور أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2022.

الاشتراك في مسابقة الحلم

خصصت مسابقة الحلم رقم خاص لكل دولة للاشتراك عبر إحدى الطرق الأساسية المعروفة، والتي من أبرزها إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة حلم إلى رقم دولتك، أو الاشتراك عبر تطبيق حلم للهواتف الذكية، وبناءً عليه فكل من يريد في الاشتراك بمسابقة الحلم 2022 عليه القيام بإرسال رسالة قصيرة تحتوي على كلمة “الحلم” أو “Dream” إلى رقم بلده، مع ضرورة الإجابة على السؤال الذي يصله عبر رقم جواله بشكل صحيح حتى يتم تفعيل اشتراكه، ومن ثم دخول السحب الجديد المقبل على جائزة بقيمة نصف مليون دولار أمريكي.

رقم مسابقة الحلم

يمكنك الآن الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال الإجابة على السؤال، ثم إرساله على أرقام المسابقة لجميع البلدان، أو عبر الأرقام الموحدة للبرنامج للدول الغير مدرج لها أرقام، وهي: (008821622775627 – 008821610109 – 008821622778021)

أرقام المملكة العربية السعودية:

زين: 755505.

فيرجن: 300 لـ 300.

ليبارا: في 313131.

زين: 755505. فيرجن: 300 لـ 300. ليبارا: في 313131. أرقام دولة الأردن:

زين: 94099.

أورانج: 94099.

أمنية: 94099.

زين: 94099. أورانج: 94099. أمنية: 94099. أرقام دولة الإمارات:

الاتصالات: 5544.

: 3636.

الاتصالات: 5544. : 3636. أرقام دولة البحرين:

زين 94000.

stc 98885.

بتلكو 94000.

زين 94000. stc 98885. بتلكو 94000. أرقام دولة العراق:

زين عام 2770.

آسياسيل 2266.

كورك عام 2180.

زين عام 2770. آسياسيل 2266. كورك عام 2180. أرقام دولة الكويت:

Ooredoo 4242.

stc على 4242.

Ooredoo 4242. stc على 4242. أرقام دولة تونس:

اتصالات تونس 85819.

أورانج 85819.

اتصالات تونس 85819. أورانج 85819. أرقام دولة مصر:

فودافون 95458 أو 95450.

اتصالات 95458 أو 95450.

أورانج 95458 أو 95450.

كما يمكنك الآن الاشتراك في مسابقة الحلم لتحقيق حلمك والفوز بقيمة 500.000 دولار، من خلال الضغط على رابط الموقع الرسمي لمسابقة الحلم 2022 وستتلقى رسالة فورية رسالة لتفعيل اشتراكك.