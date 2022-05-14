أهم إنجازات سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

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عمر شويل - جدة سمو الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان هو أحد أبناء الشيخ زايد رحمه الله والذي أحبه كل العرب، وقد كان سموه ولي عهد الشيخ الراحل خليفة بن زايد حاكم الإمارات وحاكم إمارة أبو ظبي على مدار ثلاثة عقود.

وخلال تلك الفترة شهدت إمارة أبوظبي ودولة الإمارات عدد من الإنجازات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعلمية، وكان من أهمها اقتحام الإمارات لمجال علوم وتكنولوجيا الفضاء فقد تم إطلاق مسبار الامل والذي يعد أول مشروع إماراتي عربي لاستكشاف المريخ.

من هو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

ولد سمو الشيخ محمد بن زايد في عام 1961م، درس الشيخ محمد بالعين مسقط رأسه، ثم درس العلوم العسكرية وعلوم الطيران بأكاديمية سانت هيرست العسكرية الملكية.

انجازات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

كان الشيخ محمد بن زايد ولي عهد الشيخ خليفة وكان بمثابة مستشاره، وقد أشرف مع شقيه الراحل على إطلاق عدد كبير من المبادرات الاقتصادية التي ساهمت في تطوير اقتصاد أبو ظبي ودولة الإمارات وهو شريك في إنجازات الشيخ خليفة الراحل.

كما شهدت دولة الإمارات بأكملها في الفترة التي تولى فيها الشيخ خليفة وولي عهده الشيخ محمد بن زايد المسئولية تطور نوعي بالبنية التحتية بدولة الإمارات.

وهذه البنية كانت هي الأساس للتطور الكبير الذي شهدته الإمارات، وأشاد به العالم أجمع، فأصبحت الإمارات وجهة اقتصادية للمستثمرين من كل أنحاء العالم، وأصبح الاستثمار بالإمارات بمثابة حلم لكل أصحاب رؤؤس الأموال في العالم.

وخلال عهد الشيخ خليفة وولي عهده انتقلت دولة الإمارات لمرحلة استكشاف الفضاء، حيث تم إنشاء وكالة الإمارات للفضاء التي أشرفت على إطلاق مسبار الأمل الذي أرسل في مهمة لاستكشاف المريخ لأول مرة في الوطن العربي.

أهم المناصب التي شغلها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان

نائب رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية في العام 1993، وقائد القوات الجوية الإماراتية

نائب ولي عهد إمارة أبوظبي .

عضو في المجلس الأعلى للبترول.

نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وبعد ذلك رئيساً للمجلس.

رئيس مجموعة أوفسيت برنامج التوازن الاقتصادي.

تم انتخابه من المجلس الأعلى للاتحاد ليصبح ثالث رئيس في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة.