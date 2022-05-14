شوف وتستمر عروض مكتبة جرير Garir السنوية حتى نهاية الأسبوع على أقسام الأجهزة بأكملها

وتستمر عروض مكتبة جرير Garir offers على أسعار جميع أنواع الأجهزة الإلكترونية الحديثة، فمنها: الأجهزة الجوالية الحديثة، وخصومات أخرى مميزة على أسعار اللابتوبات الحديثة 2022، وتنزيلات أخرى منهم على أسعار أجهزة الأيباد المختلفة، وغيرهم من خصومات أخرى، وسوف نوفيكم من من خلال هذه المقالة أحدث عروض مكتبات جرير Garir offers على كل هذه السلع خلال هذا الأسبوع من شهر مايو عبر موقع ثقفني، وإليكم التفاصيل:

عروض مكتبة جرير في مدن المملكة العربية السعودية Garir big offers

تتوفر داخل فروع مكتبات جرير العديد من الخصومات المميزة على أسعار أجهزة مختلفة، ومنها: خصم مميز على سعر جهاز آبل 2019 أيباد 10.2 كمبيوتر لوحي مع واي فاي بسعة 32 جيجابايت مع تاند فلاش، وخصم مميز آخر منهم على سعر هاتف سامسونج جالكسي تاب اس الكمبيوتر اللوحي المميز، مع خصم مميز منهم على سعر آبل 2019 آيباد 10.2 كمبيوتر لوحي بسعة 32 جيجابايت، وعروض أخرى منهم على سعر الكاتيل 8 كمبيوتر لوحي يدعم شبكة الجيل الخامس رباعي النواة.

تنزيلات خاصة مميزة على أسعار الأجهزة الحديثة بأنواعها لفترة محدودة

وكذلك تتوفر لديهم خصومات مميزة أخرى على أسعار: لينوفو تاب إم 10 الإصدار 2 مع كمبيوتر لوحي مع واي فاي ثماني النواة باللون الرمادي الحديدي، وخصومات أخرى منهم على أسعار بخصم من 70 لـ 100 ريال سعودي، وتنزيلات أخرى منهم على أسعار وخصومات أخرى منهم على أسعار أجهزة Alcatel 10 الكمبيوتر اللوحي مع واي فاي بسعة 32 جيجابايت، وتنزيلات حصرية من شبكة الجيل الرابع ثماني النواه باللون الأخضر العتيق.

خصومات حصرية متنوعة لفترة محدودة حتى نفاذ الكميات

وتتوالى عروض مكتبات جرير Garir على الأجهزة المختلفة، ومنها: خصم مميز على سعر هاتف آبل أيفون 13 برو، وخصم آخر منهم على سعر هاتف أوبو رينو 7 برو، وعلى سعر هاتف سامسونج جالكسي المميز، وتنزيل مميز آخر منهم على سعر هاتف ميني 13، وعلى سعر آبل أيفون 13، وعلى سعر هاتف آبل أيفون 13، وعلى سعر جهاز هاتف آبل أيفون 13 بسعة 512 جيجابايت، وخصومات آخر منهم على سعر هاتف أوبو رينو 7z، وغيرهم.