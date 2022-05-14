نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكيكة العادية بالطريقة الصحيحة التي تجعلها ناجحة وعالية وخفيفة وطعم وريحة تحفة في المقال التالي

تعتبر الكيكة هى أكثر أنواع الحلوى التي تفضل جميع ربات المنزل تقديمها للأبناء وخاصةً في الصباح بجوار كوب من اللبن للأطفال أو كوب من النسكافيه أو الشاي بحليب للكبار، ولكن للأسف قليلاً ما تنجح طريقة عمل الكيكة في البيت فأما أن تهبط بعد ارتفاعها وأما أن لا ترتفع من الأساس وأوقات تكون مكتومة وأوقات تكون جافة، وفي مقالنا التالي سوف نقدم لحضراتكم طريقة عمل الكيكة في البيت بحرفية تضمن نجاحها من أول مرة وبمكونات مظبوطة تجعلها عالية وخفيفة وطعمها يعجب كل من يتناولها، فقط تابعوا موقع ثقفني لمعرفة كل ما هو جديد ومفيد في شتى المجالات. مكونات الكيكة العادية الناجحة كوبان ونصف الكوب من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدمات. كوب ونصف الكوب من السكر الأبيض الناعم. ثلاث بيضات بدرجة حرارة الغرفة. كيس من البيكنج باودر. كيسان من الفانبليا. نصف كوب من الزبدة المذابة. نصف كوب من الزيت النباتي. نصف كوب من الماء الدافئ. نصف كوب من اللبن الدافئ. ملعقة صغيرة من الخل. رشة من الملح الناعم. طريقة تحضير الكيكة العادية يتم نخل الدقيق الأبيض جيداً مرتين لضمان نجاح الكيكة. يتم إضافة الملح ويتم نخل البيكنج باودر أيضاً على الدقيق وتقلب المكونات حتى تتداخل. يتم إحضار الخلاط الكهربائي ويوضع به البيض مع الفانيليا والخل ويتم الخفق حتى يصبح الخليط سائل تماماً. يتم وضع السكر واللبن والماء الدافئ ويستمر الخفق حتى يذوب السكر تماماً. يتم إضافة الزيت والزبدة وتخفق المكونات حتى الحصول على قوام كريمي ناعم تماماً. يتم إضافة الدقيق تدريجياً مع الخفق على سرعة متوسطة حتى الحصول على قوام الكيكة المتعارف عليه. يصب الخليط في قالب مدهون بالزبدة ومبطن بالدقيق لمنع الالتصاق. عمر شويل - جدة الكيكة العادية بالطريقة الصحيحة التي تجعلها ناجحة وعالية وخفيفة وطعم وريحة تحفة - ثقفني

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