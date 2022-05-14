شوف عروض العثيم الحصرية بتخفيضات حتى 65% على التجهيزات المنزلية

عروض العثيم الحصرية بتخفيضات حتى 65% على جميع التجهيزات المنزلية التي يحتاجها الكثير من عملائها، تحرص أسواق عبدالله العثيم بالسعودية دائماً على تقديم أفضل ما لديها من عروض وتخفيضات حصرية على جميع المنتجات سواء غذائية أو غير غذائية أو الإستهلاكية وأيضًا المستلزمات المنزلية، ويحرص الكثير من العملاء على متابعة أقوى هذه العروض بشكل مستمر من خلال زيارة فروع العثيم أو متابعتها أونلاين من خلال صفحة البروشور الخاصة بها، وذلك للحصول على جميع احتياجاتهم المنزلية والاستفادة من التخفيضات الهائلة عليها.

عروض العثيم الحصرية بتخفيضات حتى 65% على التجهيزات المنزلية “من الاخر يا بلاش”

تقدم أسواق العثيم أقوى العروض الترويجية على الكثير من التجهيزات المنزلية والتي لاغنى عنها ومن أهم هذه العروض ما يلي:

قدر ضغط السيف سعة 25 لتر بسعر 225 ريال بدلاً من 349 ريال سعودي، تحرص ربة المنزل على شراء قدر الضغط لإعداد أشهى الوجبات بأسرع وقت، فهو يوفر الكثير من الوقت والمجهود، كما أنه يساعد بشكل كبير في توفير الطاقة، بالإضافة إلى ذلك فهو آمن في الاستخدام.

ميكروويف هومر كهربائي ذو سعة 20 لتر وباللون الأبيض بسعر 215 ريال بدلاً من 259 ريال سعودي، يعد من الأجهزة التي تساهم بشكل فعال في توفير الوقت حيث يقوم بتسخين الطعام في دقائق معدودة دون حرقه، بالإضافة إلى ذلك أنه سهل الاستخدام والتنظيف، ويحافظ على جودة الطعام والاحتفاظ بالفيتامينات الموجودة داخله.

مكيف صحراوي دوتس بسعر 299 ريال بدلاً من 399 ريال سعودي، مع قدوم فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة تزداد عملية شراء المكيفات، وذلك لمقاومة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، يتم استخدامها في المنازل والمكاتب وجميع أماكن العمل وكذلك أماكن التسوق وغيرها لذلك تزداد حركة الشراء عليها خلال هذه الأيام.

الشركات التابعة لأسواق عبدالله العثيم بالسعودية

تعمل شركة العثيم في تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية والغير غذائية والأدوات المنزلية واللحوم والأسماك، المقر الرئيسي لها في الرياض وقد تم تأسيسها عام 1980، وتتبعها عدة شركات وهي: