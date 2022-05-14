نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية الأسبوعية على جميع السلع الغذائية تصل إلى 70% في جميع الفروع في المقال التالي
عروض بنده السعودية، يوفر سوق بنده أروع العروض القوية معها أكبر الخصومات المذهلة التي يبحث عنها كافة المواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية والتي يقدمها الهايبر لمدة أما أن تكون أسبوعية أو يومية، كما أن هذه الشركة تكون من إحدى الشركات التي استطاعت أن تنال على العديد من التوزيعات الرئيسية نحو أربعة بالمملكة العربية السعودية، وأيضًا فإن شركة بنده لديها نحو ستمائة شاحنة لكي يتم توصيل نحو سبعون ألف منتج أو أكثر يكون غذائي وغير غذائي.
عروض بنده السعودية
يعد سوق بنده من أقوى الأسواق الكبيرة التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية، كما أن ذلك السوق يكون متوافر ومتواجد به كل منتج أو سلعة غذائية وغير غذائية معها متطلبات واحتياجات يريدها ويطلبها كل مواطن في المملكة العربية السعودية.
أيضًا فإن سوق بنده قد استطاع أن يقدم ويمنح العديد من الأصناف التي تكون جودتها رائعة وكبيرة إلى أن يحصل عليها جميع العملاء، وكذلك فهو يعرض ويقدم أكبر الخصومات والعروض بالسعر المناسب مع كل شخص في السعودية.
تخفيضات بنده اليوم
- صلصة السلطة من النوع هاينز مقدار 400 مل يكون بسعر 16.95 بدلًا من 20.95 ريال سعودي.
- 600 مل من صلصة الصويا نوعها كيكومان تكون بسعر 15.95 بدلًا من 23.95 ريال سعودي.
- تتبيلة السلطة من النوع قودي بمقدار 250 مل سعرها يكون 11.95 بدلًا من 15.95 ريال سعودي.
- 411 مل من صلصة المكرونة نوعها قودي سعرها كون 11.95 بدلًا من 19.50 ريال سعودي.
- الجبن الحلوم مقدار 250 مل من النوع بنده سعرها يكون 10 بدلًا من 14.95 ريال سعودي.
- لبنة من النوع بنده مقدار 500 جرام يكون سعرها 10 بدلًا من 13.25 ريال سعودي.
- 3 حبات من الحليب المكثف المحلى نوعه بنده مقدار 397 جرام يكون بسعر 14.95 بدلًا من 18.75 ريال سعودي.
- الحلاوة الطحينية السادة من النوع بنده مقدار 500 جرام يكون سعرها 9.95 بدلًا من 13.75 ريال سعودي.
- 8 * 135 جرام من صلصة الطماطم نوعها بنده تكون بسعر 7.95 بدلًا من 9.95 ريال سعودي.
- 200 جرام من القهوة الذهبية سريعة التحضير نوعها بنده تكون بسعر 16.95 بدلًا من 29.75 ريال سعودي.
- اثنان حبة من القهوة سريعة التحضير مقدار 100 جرام تكون بسعر 14.95 بدلًا من 21.90 ريال سعودي.
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